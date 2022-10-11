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百億元新竹大車站計畫 藍營議員籲暫緩留下屆市長決定

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹大車站計畫受矚目。記者張裕珍／攝影
新竹大車站計畫受矚目。記者張裕珍／攝影

總經費達104億元的「新竹大車站計畫」受到地方關注。國民黨議員張祖琰今進行市政總質詢再質疑此案的必要性、需求性和效益？呼籲看守市府期間應暫緩推進，留待下屆市長決定；代理市長陳章賢答詢，會審慎納入議員建議評估，都發處說明，待中央核定後，將辦理先導工程。

張祖琰今天質詢以「錯誤的建設是破壞，不是建設」為題，尤其質疑市府力推的重大建設「新竹大車站」計畫是先射箭再畫靶，不僅經費三級跳，從50億元、65億元到104億元，從原本的土地撥用方式，現在卻又夾帶了土地開發案，有帶頭炒地皮嫌疑？

張祖琰也形容新竹大車站不過是建造一個超大的「人行天橋」，並將台鐵和旁邊的私人土地變更為商業和住宅空間。「縫合」前後站功能言過其實，看不出有改善交通、活絡站前商圈的效益，也擔心前後站道路狹窄，恐因大車站造成更嚴重的交通問題。

「新竹大車站應該暫緩！」張祖琰也認為，新竹大車站衍生的都市計畫變更案對新竹市的發展深遠，目前還有2個多月的看守市府期間，「不差這幾個月」，應該暫時停下來，這樣的重大建設應交由下屆市長決定。

市府都發處說明，今年4月底已將新竹大車站綜合規畫案報交通部審查，目前配合中央期程，待行政院核定計畫與經費後就會啟動，並將先辦理先導工程；考量台鐵疏運不能中斷，以先建後拆為原則，先導工程包含設計臨時車站、第四月台及跨站陸橋等。

都發處也進一步提及，新竹站附近土地不易取得，屆時為維持台鐵正常運務，台鐵部分設施及設備會同步先遷移至竹南及香山站，此部分也待行政院核定後將同步進行。

市府先前說明，新竹大車站計畫係落實大眾運輸導向型開發（TOD），包含建立現代化車站、提升前後站公有土地使用效率並帶動都市區域發展，將是改造都市結構與環境的契機，以單一服務功能公設用地撥用有別，絕非僅是外界誤解的大型人行天橋。

市府也強調，新竹大車站計畫TOD是以新竹車站為發展核心，整合輕軌運輸，周邊步行15分鐘範圍內，土地多元集約利用，滿足生活多樣機能，提供人本步行友善環境、公共自行車等低碳運具，塑造最好的人行與轉乘環境，達到永續新竹市的發展目標。

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