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楊梅地下汙水接管 5條後巷美化融入客家特色

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園目前汙水下水道用戶接管達18萬戶，桃園市長鄭文燦今至楊梅出席用戶接管後巷環境改造工程成果發表。記者翁唯真／攝影
桃園目前汙水下水道用戶接管達18萬戶，桃園市長鄭文燦今至楊梅出席用戶接管後巷環境改造工程成果發表。記者翁唯真／攝影

桃園目前汙水下水道用戶接管達18萬戶，桃園市長鄭文燦今至楊梅出席用戶接管後巷環境改造工程成果發表，鄭文燦表示，下水道是城市的基礎建設，無論是雨水或汙水下水道，都是讓城市維持公共衛生的重要系統，這次後巷改造融合客家文化，感受濃濃人情味。

楊梅自2010年開始興建汙水下水道系統共分4期建設，目前第1期工程，範圍包含10個里，用戶接管數已達1萬2414戶、普及率92%，後續將持續推動第2期工程。

鄭文燦指出，楊梅推動汙水下水道，市府自2016年也配合接管推動後巷環境改造計畫，而這次楊梅共改善5條後巷，以擂茶、花傘、花鼓等元素並結合楊梅景點落羽松秘境、仙草花海、富岡老街呈現具有楊梅在地特色的拍照打卡景點。

鄭文燦說，桃園截至今年已投入6750萬元，完成124條後巷美化，2019年起更以每年至少施作30條為目標，將後巷視為公共空間，透過美學手法翻轉市容；至今年8月統計用戶接管數已達18萬6960戶。預定未來4年內用戶接管數可達30萬戶、普及率達50%，讓河川治理更乾淨。

水務局長劉振宇表示，汙水下水道建設是深埋地下的隱形建設，水務局透過平面的「噴花地坪」及立面的「牆面彩繪」整體三維空間改造，展現出桃園推進汙水下水道工程與其他的縣市截然不同的人情味與特色；近年水務局突破傳統工程思維，嘗試將美學元素融入城市建設，塑造一條條藝術廊道，其中最小施工維護空間為一樓單側75公分空間。

楊梅這次共改善5條後巷，以擂茶、花傘、花鼓等元素並結合楊梅景點落羽松秘境、仙草花海、富岡老街呈現具有楊梅在地特色的拍照打卡景點。記者翁唯真／攝影
楊梅這次共改善5條後巷，以擂茶、花傘、花鼓等元素並結合楊梅景點落羽松秘境、仙草花海、富岡老街呈現具有楊梅在地特色的拍照打卡景點。記者翁唯真／攝影

桃園市長 鄭文燦 落羽松 河川汙染

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