楊梅地下汙水接管 5條後巷美化融入客家特色

桃園目前汙水下水道用戶接管達18萬戶，桃園市長鄭文燦今至楊梅出席用戶接管後巷環境改造工程成果發表，鄭文燦表示，下水道是城市的基礎建設，無論是雨水或汙水下水道，都是讓城市維持公共衛生的重要系統，這次後巷改造融合客家文化，感受濃濃人情味。

楊梅自2010年開始興建汙水下水道系統共分4期建設，目前第1期工程，範圍包含10個里，用戶接管數已達1萬2414戶、普及率92%，後續將持續推動第2期工程。

鄭文燦指出，楊梅推動汙水下水道，市府自2016年也配合接管推動後巷環境改造計畫，而這次楊梅共改善5條後巷，以擂茶、花傘、花鼓等元素並結合楊梅景點落羽松秘境、仙草花海、富岡老街呈現具有楊梅在地特色的拍照打卡景點。

鄭文燦說，桃園截至今年已投入6750萬元，完成124條後巷美化，2019年起更以每年至少施作30條為目標，將後巷視為公共空間，透過美學手法翻轉市容；至今年8月統計用戶接管數已達18萬6960戶。預定未來4年內用戶接管數可達30萬戶、普及率達50%，讓河川治理更乾淨。