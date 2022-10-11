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平鎮首個社宅明年初入住 鄭文燦：任內4千社宅政見達標
桃園市長鄭文燦今天下午前往平鎮區的平鎮一號社會住宅工地視察，了解目前工程進度達80%，宣布平鎮第一個社宅今年底竣工、明年初入住。他盤點至年底任內、肯定表示已完成1.5萬戶社宅興建計畫中，可完成4000戶社宅，多元社宅達到當初政見目標。
平鎮一號社會住宅為平鎮區第一個社宅，位於平鎮區民俗文化公園旁，總共800坪基地，興建1到3房型，總共64戶，今年9月間受理336戶申請籤，中籤率約20%，工程進順利，鄭文燦會同議員及參選人多人視察和聽取簡報，以目前工程進度80%，他宣布該社宅今年底完工、明年初入住。
鄭文燦表示，平鎮一號社宅64戶為小而美社宅，3房52坪是一個大面積房型社宅，1房19坪、2房30多坪，讓使用者多元選擇，目前已抽籤完畢，該社宅特色有隔音隔板可減少20分貝及建築安全履歷工法耐震係數較高，另有1至3樓做親子館、家服中心兼實物銀行、樂齡學習中心等社福設施，為多元共享的社宅。
鄭文燦對任期結束前完成興建社宅4000戶很有信心，他說，他上任第一年就修正社宅興建目標，當時考慮住宅法要修正為多元社宅，包括包租代管、都市更新、直接興建3類加總超過2萬戶，在第一任的市政會議和議會提出不以直接興建社宅2萬戶目標，而以多元社宅目標，到今年底在完成1.5萬戶社宅興建計畫中的59個基地，可完成4000戶，加上包租代管4000戶、租金補貼累積逾3萬戶，加總多元社宅達成當初政見目標。
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