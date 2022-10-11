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5615遭減班放學沒車搭 新竹客運速調5614發車時間彌補
新竹客運10月起減班5615路線，原定車班時段下午4點20分由新竹總站發車，造成許多學生放學沒車搭，新竹縣議員鄭昱芸今天在縣議會第19屆第8次定期會提出質詢；縣府發函至新竹區監理所，建議恢復原有班次並增班，新竹客運緊急調整5614路線，將平日下午5點25分新竹發車，調整下午4點20分發車，以填補遭減班5615路線。
鄭昱芸表示，新竹客運不斷減班，尤其減班時段恰巧是學生通學尖峰時段，「真的讓人火大」。對此，新竹縣政府已正式發函至新竹區監理所，除了建議恢復原有班次，並提出下午5點10分前再增1個班次，紓解學生擠爆、搭不上車返家的情況。
新竹客運稍早透過官網公告，為配合民眾實際乘車需求，自10月11日起調整公路客運5614新竹至九讚頭（經芎林）路線，平日新竹開17:25班次，調整為16:20發車。
新竹區監理所表示，5615新竹至敏實科大（經芎林）減班路線暫時不再進行調整，但考量學生通勤需求，新竹客運今天起將原定下午5點25分由新竹總站發車的5614路線，提前至下午4點20分發車；5615、5614二條路線7成相似，可望藉此彌補5615減班造成的不便。
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