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環保局工會座談 賴香伶加碼I-Voting公開遴選環保局長

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨桃園市長參選人賴香伶今與桃園市環保局企業工會多位幹部會談。圖／賴香伶競選辦公室提供
民眾黨桃園市長參選人賴香伶今與桃園市環保局企業工會多位幹部會談。圖／賴香伶競選辦公室提供

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今與桃園市環保局企業工會幹部會談，賴香伶除了贊同工會提出的六項訴求外，賴香伶更主動承諾第七項訴求：制度改革調整，環保局長專業任用，採I-Voting公開遴選。

賴香伶表示，桃園的垃圾處理一直是讓市民最不滿意的問題之一，環保局工會幹部所提出的六項訴求，除了爭取清潔隊員的待遇、福利外，更涉及組織編制、預算員額、內部管理，乃至清運工作流程等等相互牽連的各面向問題。

因此，對企業工會所提出的各項制度改革主張，賴香伶除了承諾大力支持之外，更指出這些制度的重大改革，不僅需要市長層級的政策支持，還需要一個沒有包袱、頂得住壓力，願意與民眾溝通的環保局長來貫徹執行。

賴香伶說，桃園市民對為這個城市盡心付出的清潔隊員是心懷感謝的，不期待一天能夠改變這個城市，但若什麼都不做，這個城市是不會自動變好的。

感謝工會幹部指出的種種問題，不僅承諾工會提出的訴求，要將充足的人力、資源、組織、流程提供給第一線的人員；還要請工會將來共同參與環保局長的遴選，為桃園市找出沒有包袱、能與民溝通、又能大刀闊斧改革的環保局長。

賴香伶 桃園市長 幹部

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