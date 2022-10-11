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環保局工會座談 賴香伶加碼I-Voting公開遴選環保局長
民眾黨桃園市長參選人賴香伶今與桃園市環保局企業工會幹部會談，賴香伶除了贊同工會提出的六項訴求外，賴香伶更主動承諾第七項訴求：制度改革調整，環保局長專業任用，採I-Voting公開遴選。
賴香伶表示，桃園的垃圾處理一直是讓市民最不滿意的問題之一，環保局工會幹部所提出的六項訴求，除了爭取清潔隊員的待遇、福利外，更涉及組織編制、預算員額、內部管理，乃至清運工作流程等等相互牽連的各面向問題。
因此，對企業工會所提出的各項制度改革主張，賴香伶除了承諾大力支持之外，更指出這些制度的重大改革，不僅需要市長層級的政策支持，還需要一個沒有包袱、頂得住壓力，願意與民眾溝通的環保局長來貫徹執行。
賴香伶說，桃園市民對為這個城市盡心付出的清潔隊員是心懷感謝的，不期待一天能夠改變這個城市，但若什麼都不做，這個城市是不會自動變好的。
感謝工會幹部指出的種種問題，不僅承諾工會提出的訴求，要將充足的人力、資源、組織、流程提供給第一線的人員；還要請工會將來共同參與環保局長的遴選，為桃園市找出沒有包袱、能與民溝通、又能大刀闊斧改革的環保局長。
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