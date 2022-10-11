林為洲同框徐欣瑩、吳旭智 切磋E化市政管理

國民黨竹北市長參選人林為洲，參選政見提「E化竹北、專案管理」，減少市民洽公排隊時間；今天偕同前立委徐欣瑩，一同拜訪具資訊科學博士背景的縣議員吳旭智，針對未來竹北市政和E化政府建置規畫等議題討論切磋，期盼市政E化後讓資訊公開透明，服務市民效率提升。

吳旭智擁有交通大學資訊科學博士學位，林為洲借重其長才，找來交大學姊徐欣瑩一同拜訪請益。林為洲說，過去處理民眾反映問題方式，不外乎是透過打電話到市公所向承辦單位反映，或是透過里長、民意代表反映，而民代再代為向各相關科室單位提出問題，所有資訊無法累積，處理進度也無法加速，因此極需建構E化管理改善。透過拜會吳旭智，最主要是聽取E化竹北建議，而徐欣瑩則是給予許多竹北相關寶貴意見。

吳旭智表示，E化管理不只是建立網站或App，必須建立資訊共同管溝，讓所有民眾資料格式能夠整合統一，政府單位也能進而收集跟累積，並作為政府治理大數據來源；各部門、各科室再作後續延伸，將所有民眾意見有效管理應用；吳旭智強調，政府一定要有決心推進，才會讓各項市政工作更便利。

林為洲進一步指出，竹北市現有公設須做好維護管理，服務更要朝E化進行，繳費、申請津貼才能避免「排隊無極限 」，不耽誤後續的行程。E化竹北不只是口號，而是必須要做的事情，竹北市人口達21萬，市公所的為民服務卻不E化，停車場還停留人人工投幣繳費，這些都是竹北長期的現狀。E化優勢包括，提升服務市民效率、資訊公開透明、透過網路平台共同管溝留下資料。