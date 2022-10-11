城市美學新觀念 打造桃園美好想「巷」

桃園市長鄭文燦今上午至桃園市楊梅區三元街7號，視察污水接管完成地區的後巷環境改造。此次改造的5條後巷，融合在地客家文化，以「擂茶」、「花傘」、「花鼓」等元素並結合楊梅景點「落羽松秘境」、「仙草花海」、「富岡老街」呈現具有楊梅在地特色的拍照打卡景點。

鄭文燦說，污水建設是先進城市的重要指標，沒污水下水道系統就不能稱作進步城市，這是桃園百年基業，上任後就積極規劃全市未來所需的污水處理量，擘劃了12個下水道系統及3個集污區。

涵蓋全桃園市13個行政區，33個都市計畫區所需要的污水處理量，整個桃園污水建設投資將達1416億元，後續中央核定補助經費分年到位後即可投入建設，用戶接管數從升格前的1萬8422戶，截至今年8月累積達18萬6960戶，普及率從2.46%提升至21.5%，7年來成長了5倍。

鄭文燦表示，為了提昇市民朋友對於建設的支持，桃園自105年起推動用戶接管後巷環境改造，截至111年已投入預算達新臺幣6,750萬元，2019年起便以每年至少施作30條為目標，桃園在短時間內已透過居民參與共同營造完成後巷美化124條，總長度為5057.22m。

後巷環境改造工程融合在地文化元素，透過美學手法翻轉市容，在桃園各區污水用戶接管完成的後巷，塑造出一個個獨特的藝術空間，處處都是美術、處處都是藝術，將美學元素融入污水下水道建設，深受在地市民朋友的喜愛，儼然成為民眾生活及遊憩空間，更形塑本市在推動後巷用戶有別於其他縣市的特色與細膩。

鄭文燦表示，楊梅區的污水下水道系統於2010年開始建設，預計分4期建設，目前進行的為第1期工程，涵蓋範圍包括水美、楊明、大同、中山、楊梅、楊江、梅新、梅溪、永平、青山等10個里，截至今年8月楊梅區用戶接管數已達12,414戶，本次在楊梅營造的後巷融合在地客家文化，以「擂茶」、「花傘」、「花鼓」等元素並結合楊梅景點「落羽松秘境」、「仙草花海」、「富岡老街」呈現具有楊梅在地特色的拍照打卡景點，營造的過程也透過居民的共同討論及施作，一同打造大家心目中理想的後巷生活環境。

桃園市政府水務局局長劉振宇說，污水下水道建設是深埋地下的隱形建設，透過平面的「噴花地坪」及立面的「牆面彩繪」進行整體三維空間改造，並結合「後巷美化魔法GO」APP程式，用AR擴增實境套用後巷圖樣，讓居民可以優先體會美化成果，除此之外，牆面彩繪設計成果也會讓在地民眾參與投票，過程也讓民眾共同參與打造。

例如在大溪區推出以「山形牌坊」、「大溪橋拱門」、「陀螺」、「老街」及「農村風光」為意象的改造主題，在桃園區南通社區推出以「時光機」為意象改造主題，在楊梅區完成以「童話世界」、「客家文化」為意象改造主題等，充分展現出本市與其他縣市污水下水道工程的截然不同。