快訊

錢省下來當醫療費決不買保險 過來人曝「恐怖開銷」：這3張保單能轉嫁負擔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淨水場辦理檢測工程 苗栗、頭屋部分地區明天停水7小時

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
水公司苗栗營運所辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，12日上午8點至下午3點，苗栗、頭屋部分村里將停水施工7小時。記者胡蓬生／攝影
水公司苗栗營運所辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，12日上午8點至下午3點，苗栗、頭屋部分村里將停水施工7小時。記者胡蓬生／攝影

自來水公司苗栗營運所辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，10月12日上午8點至下午3點，苗栗、頭屋部分村里將停水施工7小時，水公司提醒停水地區用戶提早儲水備用。

自來水公司第三區管理處表示，停水區域苗栗市共10個里，包括嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、上苗、北苗里；頭屋鄉有 6個村，包括明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭村。

水壓降低區域苗栗市有 18里，包括玉苗、維祥、維新、中苗、青苗、綠苗、新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗里；後龍鎮18個里，包括外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑、東明、大庄、新民、復興、埔頂、豐富、校椅里。

停水 苗栗縣

延伸閱讀

3時24分花蓮發生規模5.9地震 全台有感

陳時中、徐定禎苗栗同框 共勉翻轉台北、苗栗

台水檢測及新舊管連絡 苗栗市12里、頭屋鄉6村後天停水

5間廁所3間故障 蘇貞昌質疑苗栗縣府的錢用在那裡？

相關新聞

韓流再起？綠議員分析這原因：蔣萬安不會讓韓國瑜來的

年底選戰倒數46天，是否韓流再起？民進黨台北市議員梁文傑今天接受媒體人黃光芹「新聞不芹菜」網路節目專訪，對於高雄市前市長...

淨水場辦理檢測工程 苗栗、頭屋部分地區明天停水7小時

自來水公司苗栗營運所辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，10月12日上午8點至下午3點，苗栗、頭屋部分村里將停水施工...

新竹客運再減班 學生放學沒車搭 議員怒批「讓人火大」

新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢今天登場，縣議員鄭昱芸聚焦交通議題，點出新竹客運本月再減班次，減班時段又為通學重...

竹市青草湖、波光市集、光臨藝術節 獲日本設計大獎肯定

新竹市政府今天發布新聞稿指出，2022「GOOD DESIGN AWARD」優良設計獎日前公布得獎名單，新竹市「青草湖水...

苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮 今凌晨燒王船圓滿落幕

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮王船醮，時隔30年後，今年再度建醮，「迎聖五朝王船醮」本月5日起登場，今天凌晨舉行送王火祭（燒王...

陀螺王楊金祿善做會打 85歲玩80斤

在滿是木屑的工作室裡，一塊不起眼木頭，經過楊金祿巧手雕琢，成了吸引眾人目光的大陀螺。楊金祿是桃園大溪碩果僅存的手作陀螺師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。