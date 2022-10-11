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淨水場辦理檢測工程 苗栗、頭屋部分地區明天停水7小時
自來水公司苗栗營運所辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，10月12日上午8點至下午3點，苗栗、頭屋部分村里將停水施工7小時，水公司提醒停水地區用戶提早儲水備用。
自來水公司第三區管理處表示，停水區域苗栗市共10個里，包括嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、上苗、北苗里；頭屋鄉有 6個村，包括明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭村。
水壓降低區域苗栗市有 18里，包括玉苗、維祥、維新、中苗、青苗、綠苗、新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗里；後龍鎮18個里，包括外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑、東明、大庄、新民、復興、埔頂、豐富、校椅里。
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