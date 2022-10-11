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新竹客運再減班…學生放學沒車搭 議員怒批「讓人火大」

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣議員鄭昱芸（中）質詢新竹客運減班影響通勤，新竹縣長楊文科（右）提配合調整政策；推敬老愛心卡搭小黃補助，以及開闢無人駕駛公車，進一步解決民眾需求。記者王淑君／攝影
竹縣議員鄭昱芸（中）質詢新竹客運減班影響通勤，新竹縣長楊文科（右）提配合調整政策；推敬老愛心卡搭小黃補助，以及開闢無人駕駛公車，進一步解決民眾需求。記者王淑君／攝影

新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢今天登場，縣議員鄭昱芸聚焦交通議題，點出新竹客運本月再減班次，減班時段又為通學重要時段，嚴重影響學生通勤；鄭昱芸抱不平，直呼新竹客運雖保留下來，卻不斷減班，「真的讓人火大」。

鄭昱芸表示，新竹客運原本在芎林鄉營運班次，每天大約8至9班次，沒想到10月開始再減2班次，讓當地家長跟學生急得跳腳，近日陸續接到許多民眾陳情反映；主因是新竹客運所減班次為5615路線，下午4點20分由新竹總站發車，恰巧是學生通學重要尖峰時段，原本就已經爆滿的班次，如今直接減班，許多家長甚至得想辦法親自接送小孩上學，影響甚鉅；鄭昱芸在議事堂上直呼新竹客運減班「真的讓人火大」、「不要經營就退出新竹縣」。

縣府交旅處長游志祥回應，新竹客運10月1日起減班5615路線，該班車是眾多新竹女中、新竹高工、竹北學生放學回家搭公車的重要班次，原本搭乘狀況就已經爆滿，而且有眾多學生搭不上車，如今不增加班次反而減班，確實影響很大。縣府已正式發函至新竹區監理所，建議恢復原有班次，並在下午5點10分前再增1個班次，並在下午5點10分前再增1個班次，讓學生可以順利搭乘返家。

新竹縣長楊文科表示，客運公司經營艱辛，進而造成減班問題，縣府也對此配合調整政策；設籍竹縣65歲以上長者，可以持敬老愛心卡搭小黃，每趟可補助100元、每月最高500元，共有4大車隊2357部車子提供相關服務，希望以此補足客運運載不足問題。新竹縣也正開闢無人駕駛公車，目前進行測試階段，順利的話預計明年將可正式上路，進一步解決民眾需求。

竹縣議員鄭昱芸（左）質詢新竹客運減班影響通勤，縣府已正式發函至新竹區監理所，建議恢復原有班次，並在下午5點10分前再增1個班次。記者王淑君／攝影
竹縣議員鄭昱芸（左）質詢新竹客運減班影響通勤，縣府已正式發函至新竹區監理所，建議恢復原有班次，並在下午5點10分前再增1個班次。記者王淑君／攝影
新竹客運再減班，學生放學沒車搭，竹縣議員鄭昱芸質詢：「讓人火大」。記者王淑君／攝影
新竹客運再減班，學生放學沒車搭，竹縣議員鄭昱芸質詢：「讓人火大」。記者王淑君／攝影
竹縣議員鄭昱芸質詢新竹客運減班影響通勤。記者王淑君／攝影。記者王淑君／攝影
竹縣議員鄭昱芸質詢新竹客運減班影響通勤。記者王淑君／攝影。記者王淑君／攝影

新竹 公車 議員

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