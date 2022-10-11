竹市青草湖、波光市集、光臨藝術節 獲日本設計大獎肯定

新竹市政府今天發布新聞稿指出，2022「GOOD DESIGN AWARD」優良設計獎日前公布得獎名單，新竹市「青草湖水岸環境改善計畫」、「波光市集」、「2021光臨藝術節」從全球5715件參賽作品中脫穎而出，榮獲「G Mark」標章，尤其青草湖此次獲獎是繼德國iF設計獎與紅點設計獎後，再度獲得國際指標性大獎肯定殊榮。

市府行政處指出，日本「GOOD DESIGN AWARD」每年由日本通商產業省以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，又稱G Mark制度）」至今已有64年歷史，與德國IF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。

代理市長陳章賢表示，市府團隊近年致力改善市容環境、將設計力導入城市，也改善長期缺乏優質公共建設的問題，在前市長林智堅帶領下，陸續改造新竹公園全區環境、再塑南寮漁港、打造「微笑水岸」，而「青草湖風景區」更是從水質到設施徹底更新；更舉辦台灣設計展、光臨藝術節等指標性活動，創造市民光榮感及對城市認同感。

他說，7年多來，新竹市的重要建設屢獲國內外大獎肯定，獎項累計超過200件，繼獲「iF Design Award」、「Red Dot Award」等全球指標性大獎肯定，此次再獲「GOOD DESIGN AWARD」三座獎項，感謝市民朋友及各界對於新竹市的肯定，未來也將持續打造優質的公共建設。

市府特別介紹青草湖擁有自然景觀資源，是台語老片《難忘的鳳凰橋》取景地，過去水域淤積、水質優養化且設施老舊，市府攜手中央投入逾1億元經費改造青草湖，由建築師周書賢操刀，清除淤泥、改善水質、修復護岸休憩空間，更整頓全長2公里環湖步道，並開放SUP立式划槳、天鵝船等水上活動，造訪人次從每月1萬餘人提升至2萬人。

此外，日前榮獲「金點設計獎標章」亦入圍「台灣光環境獎」決選的「波光市集」，再次獲得國際獎項肯定。「波光市集」由建築師林聖峰設計，是一座為新竹漁港量身打造的建築，配合海邊風浪意象設計波浪屋頂，並考量海風影響，在受風面設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線，提供民眾兼顧衛生、舒適的消費環境。

「2021光臨藝術節」由擷果創意策畫，集結來自台、日、英、德、義等8國藝術家，用光雕、音樂、藝術讓古蹟說故事，打造9大建築光雕、76件藝術作品，透過光影、音樂、藝術投影在建築上，重新照亮舊城之美，也看見台灣藝術家的努力。