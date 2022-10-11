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苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮 今凌晨燒王船圓滿落幕
苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮王船醮，時隔30年後，今年再度建醮，「迎聖五朝王船醮」本月5日起登場，今天凌晨舉行送王火祭（燒王船）儀式，祈福豐收，現場吸引上千信眾及遊客觀看，為期一周的王船醮也圓滿劃下句點。
據了解，苗栗最早首見的燒王船慶典就是由白沙屯五雲宮主辦，在1989年廟方建造「富美新大巡」王船，3年後1992年舉辦盛大的王船醮；之後於2019年五雲宮再度耗資300多萬元，打造「順安陸號」王船，並由苗栗縣長徐耀昌等人開光點睛。
管委會總幹事王在表示，五雲宮主祀朱府大千歲，並供奉著七大巡、尼山文法主公、尼山武法主公、天宮娘媽以及拔少爺等神明，每10年都有舉辦福醮，30年才舉辦1次王船醮活動。這次新造的王船「順安陸號」，是邀請名匠林良泰操刀，從龍骨選木、船身建造、彩繪圖樣到製作完成，前後耗時整整3年才完成。
台中教育大學教授林茂賢表示，以知名的東港送王船儀式來說，送王現場有些禁忌還是要特別注意。首先是不能回頭，回頭表示不捨，將會被王船帶走；不能奏樂、參香插在地上後悄悄離開即可；3天內不能出海捕魚，避免在海上遇到王船發生意外；工作人員在送王之前，要先默向王爺請辭，表示任務已完成，工作告一段落。
整個送王儀式於昨深夜11點開始，王船從五雲宮廣場出發，緩緩朝船澳（竹筏）南岸前進，沿途禁聲也沒鞭炮聲，除了少許路燈外，幾乎是摸黑前行，強烈海風颳起陣陣呼嘯聲，更彰顯肅殺又陰詭氣氛。
今凌晨1點左右，鄰近拱天宮媽祖婆鑾轎及附近宮廟神尊軟轎也都到場監察科儀並恭送王船。「順安陸號」以大吊車吊掛方式緩緩降落潮汐帶，接著工作人員上船架設主船桅及風帆，紙紮朱千歲及各神尊與坐騎馬匹，大量金銀紙（添儀金）、摺紙蓮燈堆滿船身周邊，最後在乩童助念祈福豐收後，凌晨1點35分正式點炮火祭恭送富美七大巡。
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