苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮 今凌晨燒王船圓滿落幕

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮王船醮，時隔30年後，今年再度建醮，「迎聖五朝王船醮」本月5日起登場，今天凌晨舉行送王火祭（燒王船）儀式，祈福豐收，現場吸引上千信眾及遊客觀看，為期一周的王船醮也圓滿劃下句點。

據了解，苗栗最早首見的燒王船慶典就是由白沙屯五雲宮主辦，在1989年廟方建造「富美新大巡」王船，3年後1992年舉辦盛大的王船醮；之後於2019年五雲宮再度耗資300多萬元，打造「順安陸號」王船，並由苗栗縣長徐耀昌等人開光點睛。

管委會總幹事王在表示，五雲宮主祀朱府大千歲，並供奉著七大巡、尼山文法主公、尼山武法主公、天宮娘媽以及拔少爺等神明，每10年都有舉辦福醮，30年才舉辦1次王船醮活動。這次新造的王船「順安陸號」，是邀請名匠林良泰操刀，從龍骨選木、船身建造、彩繪圖樣到製作完成，前後耗時整整3年才完成。

台中教育大學教授林茂賢表示，以知名的東港送王船儀式來說，送王現場有些禁忌還是要特別注意。首先是不能回頭，回頭表示不捨，將會被王船帶走；不能奏樂、參香插在地上後悄悄離開即可；3天內不能出海捕魚，避免在海上遇到王船發生意外；工作人員在送王之前，要先默向王爺請辭，表示任務已完成，工作告一段落。

整個送王儀式於昨深夜11點開始，王船從五雲宮廣場出發，緩緩朝船澳（竹筏）南岸前進，沿途禁聲也沒鞭炮聲，除了少許路燈外，幾乎是摸黑前行，強烈海風颳起陣陣呼嘯聲，更彰顯肅殺又陰詭氣氛。