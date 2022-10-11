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陀螺王楊金祿善做會打 85歲玩80斤

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
楊金祿的甘樂人生和陀螺一樣，旋轉不止。記者朱冠諭／攝影
楊金祿的甘樂人生和陀螺一樣，旋轉不止。記者朱冠諭／攝影

在滿是木屑的工作室裡，一塊不起眼木頭，經過楊金祿巧手雕琢，成了吸引眾人目光的大陀螺。楊金祿是桃園大溪碩果僅存的手作陀螺師傅，原本只有尪仔標和彈珠等玩具，某天父親用木材做了顆陀螺，這個掌上玩物從此離不開身。

「大溪大陀螺」是50年代的發明，熱愛陀螺的石材店老闆簡武雄以打石的鑿子為軸尖，首創5斤陀螺獨特打法，慢慢地，打陀螺在大溪蔚為風氣，「一代陀螺王俱樂部」也應運而生。

陀螺俱樂部裡面有老人班、婦女班、青年班與兒童班，成員涵蓋男女老幼，來自各行各業。他們在夜裡聚集大溪老街的福仁宮廣場練習，玩的陀螺體積大、重量重，令人嘆為觀止，陀螺從5斤一路做到上百斤。

80年代，楊金祿在朋友邀約下加入福仁宮陀螺會，沒多久，他成功打起重達122斤大陀螺，隔年還收到桃園縣府邀請，在國慶日到總統府前表演。不過，當時大家都是請工廠代工製作陀螺，楊金祿則買一組中古刨木機台，在自家客廳獨自摸索陀螺製作方法。這台機器使用超過40年，楊金祿熟練拿起木材固定在機器上，嗡嗡聲響下，旋轉木頭刨製。

雖已高齡85歲，楊金祿打起80斤大陀螺仍相當輕鬆，他說，每天早上會打打陀螺，數十年如一日，就當運動一樣，對身體很有幫助，說著說著特別秀出拿手絕活，將1公斤陀螺精準打在手上園盤內。

桃園 大溪老街 國慶

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