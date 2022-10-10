桃園2醫院國慶寶寶人氣旺 醫師：政府端出補助鼓勵生育

今天雙十國慶日適逢農曆吉日，桃園市宏其婦幼醫院、秉坤婦幼醫院分別產下國慶寶寶11人、 14 人，國慶寶寶人氣旺，秉坤婦幼醫院執行長洪秉坤表示，雙十節巧遇農民曆好日子，一些剖腹產適應症孕婦選擇生產，也呼籲政府端出更多鼓勵生育措施及補助辦法，鼓勵年輕夫妻多生育。

中壢區宏其婦幼醫院誕生國慶寶寶11人，包括男寶寶7人、女寶寶4人，7名產婦自然產、4人剖腹產，生產下國慶寶寶的廖小姐高興說，是寶寶自己選的日子，她原本預產期是10月16日，未料昨晚開始陣痛，今天早上就生產。一旁從事高科技的盧姓丈夫一夜未眠，雖然疲倦卻很欣慰高興。

秉坤婦幼醫院表示，平鎮、桃園院區今天國慶日待產 21 人，其中預約剖腹產 8人，截至目前產婦產下國慶寶寶14人，其中平鎮院區8名寶寶、桃園院區6名寶寶，一名新生兒母親表示，今天是國慶日，昨天來催生，想要生下與國家同一天生日的寶寶。

宏其婦幼醫院院長張紅淇表示，面對少子化危機，政府及時提出幸福家庭補助計畫、擴大不孕症初次補助十萬元方案鼓勵民眾生育，該院積極與北醫、長庚合作，引進新設備、新人才、新技術，配合政策，打造桃園為首屈一指求子圓夢的都市。