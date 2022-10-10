獨／才辦國慶晚會 桃園陽光劇場爆男廁「感應燈裝反」

國慶晚會昨天在桃園陽光劇場落幕，本報接獲讀者投書，指陽光劇場男廁小便斗感應器上下顛倒，「與新竹棒球場有異曲同工之妙」，經確認就是A號入口旁男廁裝反；對此桃園市府新工處回應，因為感應範圍被無障礙扶手遮蔽，廠商才暫時反裝，待後續材料到位，會立即重新安裝。

根據官網，桃園陽光劇場占地面積2.2公頃，獲文化部補助，由桃市府新建工程處代辦工程，可容納1萬5000人，具備戶外專業音樂活動場地及地下停車場，利用草坡與人行空間形塑出線型立體景觀空間。

本報接獲讀者投書，指昨天參加國慶晚會時，發現桃園陽光劇場男廁小便斗感應燈裝反，並無奈表示，「跟新竹球場異曲同工」。

記者今天實地走訪，確認「顛倒感應器」位在A號入口旁男廁、最左邊裝有無障礙扶手的小便斗上，其餘4個小便斗則裝設正確。均正常感應沖水。

對此新工處回應，陽光劇場無障礙小便斗，因自動給水感應器感應範圍被無障礙扶手遮蔽，因此廠商暫時先將感應器反裝，讓感應範圍正常，使小便斗可以正常出水使用，後續待材料到位後，將立即重新安裝感應器。

桃園陽光劇場去年底啟用，昨才舉辦國慶晚會，事前被媒體人、民代爆料有漏水嚴重、螢幕損壞等，至少10項缺失，當時市府回應，所有缺失都已全數改善完成。

讀者投書本報，稱感應器裝反與新竹棒球場缺失有「異曲同工」。記者楊湛華／翻攝

桃園陽光劇場去年6月完工、12月底正式啟用，昨才辦完國慶晚會，卻爆男廁感應燈裝反。記者楊湛華／攝影

桃園陽光劇場才辦完國慶晚會，卻爆男廁感應燈裝反。記者楊湛華／攝影