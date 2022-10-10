台南白河方府千歲神助億元交易 信眾雙十慨獻十兩金牌

台南市白河「十七戶南天宮」幾名信眾因合作開發露營地、「過程中多次受到方府千歲的神助」才能完成；為感謝神助選在今天10月10日上午10點10分，將一面10兩重的金牌獻給方府千歲表達謝意，這面金牌也是南天宮目前最大面的金牌。

白河十七戶南天宮主祀方府千歲，地方盛傳庇佑財運事業靈驗。廟方表示，幾名不同地區信眾因為方府千歲結緣、合作開發白河南寮露營地，過程經歷多次波折，求助方府千歲後才得以完成這筆達上億元開發案。

為感謝方府千歲庇佑神助，合作投資信眾特別選在今天特定時間敬獻一面金牌感謝，這面是目前信眾敬獻最大面，金牌現值超過台幣80萬元。

合夥投資信眾稱，方府千歲庇佑感受很深，因金額不小投資有神助得以完成，才打造10兩金牌酬謝神恩。