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台南白河方府千歲神助億元交易 信眾雙十慨獻十兩金牌

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南白河方府千歲神助億元交易 ，信眾雙十慨獻十兩金牌。記者周宗禎／翻攝
台南白河方府千歲神助億元交易 ，信眾雙十慨獻十兩金牌。記者周宗禎／翻攝

台南白河「十七戶南天宮」幾名信眾因合作開發露營地、「過程中多次受到方府千歲的神助」才能完成；為感謝神助選在今天10月10日上午10點10分，將一面10兩重的金牌獻給方府千歲表達謝意，這面金牌也是南天宮目前最大面的金牌。

白河十七戶南天宮主祀方府千歲，地方盛傳庇佑財運事業靈驗。廟方表示，幾名不同地區信眾因為方府千歲結緣、合作開發白河南寮露營地，過程經歷多次波折，求助方府千歲後才得以完成這筆達上億元開發案。

為感謝方府千歲庇佑神助，合作投資信眾特別選在今天特定時間敬獻一面金牌感謝，這面是目前信眾敬獻最大面，金牌現值超過台幣80萬元。

合夥投資信眾稱，方府千歲庇佑感受很深，因金額不小投資有神助得以完成，才打造10兩金牌酬謝神恩。

主委方張金鳳主委表示，幾位信眾因方府千歲結緣，歷經資金、土地產權等難題，後來求助方府千歲，冥冥中的神助讓問題迎刃而解，露營區也開發完成預計明年正式營運。

台南白河方府千歲神助億元交易 ，信眾雙十慨獻十兩金牌。記者周宗禎／翻攝
台南白河方府千歲神助億元交易 ，信眾雙十慨獻十兩金牌。記者周宗禎／翻攝
台南白河方府千歲神助億元交易 ，信眾雙十慨獻十兩金牌。記者周宗禎／翻攝
台南白河方府千歲神助億元交易 ，信眾雙十慨獻十兩金牌。記者周宗禎／翻攝

金牌 白河 台南

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