解封在即 桃市開設莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種站

10月13日國境解封在即，入境檢疫改為0+7，桃園市位於國門，強化市民疫苗保護力相對重要，市府規畫明日(周二)全天、12日(周三)全天及15日(周六)下午開設18處莫德納次世代雙價疫苗追加劑社區接種站，提供18歲以上民眾免預約接種服務。

桃園市政府衛生局長王文彥提醒，民眾務必確認自己上次接種間隔12周（84天）以上，如為曾確診者則須間隔確診日期3個月以上，並於接種時攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡，由各合約院所確認接種劑別及間隔符合後再施打。

流感疫苗也在10月1日第一階段開打，王文彥呼籲符合資格者，不論是新冠肺炎疫苗或流感疫苗都要踴躍接種，可以避免感染時發生重症，同時提升群體保護力，守護家人健康。

中央流行疫情指揮中心今日公布全國新增3萬2068例COVID-19本土個案，其中桃園計有3627例，桃園本土個案數較昨日4888例下降25.8%；其中65歲以上個案占10.3%、18歲以下個案則占22.1%。