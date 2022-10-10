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三灣鄉北埔運動公園啟用 苗栗公園2.0第8座就位
苗栗縣政府打破傳統罐頭遊具，推動「一鄉鎮一特色」公園2.0，全縣第8座三灣鄉北埔運動公園最近啟用，年底除了苗栗市遊憩空間及環境營造計畫，其餘15座都會到位，提供優質遊憩環境。
三灣鄉北埔運動公園經費1000萬，最近完工啟用，打造三灣鄉首座兼具休閒、遊憩多功能的親子特色公園，縣府水利處指出，中港溪流連續繞個內灣、二灣、三灣，三灣鄉居第三，公園設計概念用藍色步道，構築3處河灣意象遊憩空間，打造的森林遊樂園。
公園新設兒童遊戲場，主體地景運用自然坡形成山丘遊戲場，原有不合格遊戲設施拆除，設置鳥巢鞦韆、旋轉飛輪，及4人座搖搖樂遊戲場，樹蔭下空間增加長者體健區，規畫肩關節康復器、漫步機、扭腰器等，打造全齡、共遊的特色公園。
水利處指出，縣府建設苗栗市貓裏喵、竹南鎮獅山、苑裡灣麗3座大型親子公園，備受好評及歡迎，去年、今年運用縣款加上中央補助1.8億多元，盤點鄉鎮市空地及閒置或老舊公園，推公園2.0改善或新設，規畫16座，今年底前將完成15座啟用。
其中，苗栗市遊憩空間及環境營造計畫招標4次才決標，預定明年1月完工，規畫在功維敘隧道南口，建造高5.5公尺，長約31公尺，全縣第一座滾輪溜滑梯，也備受地方期待。
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