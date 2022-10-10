新竹棒球場整修遭批「還是一樣」 市府：特定目的批評

斥資12億重建的新竹棒球場7月底重新啟用，但卻被發現多處缺失，甚至有球員因場地受傷，市府隨即暫停開放、緊急整修至今，但筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航9日在臉書發文，只見他前往棒球場非管制區摸了一下樓梯扶手，卻沾滿厚厚鏽蝕粉末；市府指出，有心人士為特定目的批評專業設計，不僅不尊重專業，相信市民並不樂見。

市府表示，球場入口樓梯牆面採用耐候鋼材質，在其他縣市公共設施是實用且常見的方式，且「扶手」僅為漆色，並非氧化材料。針對耐候鋼牆面，為避免民眾疑慮，已經由棒球場改善小組會議確認改善方式並已排定工序，將於耐候鋼表面噴塗塗料，加速氧化並阻隔表面鐵銹，將於10月下旬改善完成。

市府7月成立棒球場改善小組，持續與中華職棒大聯盟、味全龍球團、球員工會等單位及各界專家密切溝通合作，至今累計開了10次改善小組會議、每日開施工檢討會議，提出具體改善方案，包括草皮、紅土、觀眾席等處，皆已完成初步改善。

市府指出，其中攸關球員安全的場地，已經刨除較鬆軟紅土，草皮灑水養護預計每次噴灌水量9噸、每天8次，每周噴灌水量大於250噸。而球員林智勝曾經在比賽前於場邊休息區的台階處受傷，除會貼上止滑條，也會加深成50公分左右、高度20公分，避免球員踩空。

觀眾使用方面，部分外野觀眾席的座位已先拆除，將進行表面整平、重新漆上底漆，再漆上有加輕質砂的面漆，透過顆粒增加表面止滑性。

周偉航9日在臉書發文並分享照片，稱「新竹市立棒球場還是一樣」，不少網友紛紛留言「耐候鋼的特性就是這樣。但是否適合做在樓梯又是另一回事了」、「樓梯是用腳走的不是用手摸的。」

市議員劉康彥也在臉書發文，指周偉航身為時代力量堅貞黨員，發這種文章，是真心希望球場好？還是要帶風向？網路聲量是賺到了，但對整件事有幫助嗎、有營養嗎？