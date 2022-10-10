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台水檢測及新舊管連絡 苗栗市12里、頭屋鄉6村後天停水

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣自來水公司辦理工程，苗栗市12里、頭屋鄉6里明天停水施工。記者范榮達／攝影
台灣自來水公司辦理工程，苗栗市12里、頭屋鄉6里明天停水施工。記者范榮達／攝影

台灣自來水公司辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測，及竹科四期-竹南基地送水管工程新舊管線斷連絡工程，苗栗市12里、頭屋鄉6村後天停水，另有苗栗市18里、後龍鎮18里水壓降低，台水請用戶注意，並小心火燭。

明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程影響，後天上午8點至下午3點停水區域包括，苗栗市嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、上苗、北苗里，頭屋鄉明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭村。

水壓降低區域，苗栗市玉苗、維祥、維新、中苗、青苗、綠苗、新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗里，後龍鎮外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑、東明、大庄、新民、復興、埔頂、豐富、校椅里。

此外，竹科四期-竹南基地送水管工程新舊管線斷管連絡，後天上午9點至下午3點苗栗市勝利里、水源里部分區域停水，台水提醒影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。

停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓

停水

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