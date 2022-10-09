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全民運動會／南市今摘1金6銀4銅 地面高爾夫包辦金銀

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局局長陳良乾(中)到地面高爾夫球比賽現場向女子組個人賽金牌選手林施秀連(右一)及銀牌選手謝碧芳(左一)祝賀。圖／台南市體育局提供
台南市體育局局長陳良乾(中)到地面高爾夫球比賽現場向女子組個人賽金牌選手林施秀連(右一)及銀牌選手謝碧芳(左一)祝賀。圖／台南市體育局提供

全民運動會8日在嘉義縣立田徑場開幕，台南市代表隊今天摘下1金6銀4銅，女子組地面高爾夫球個人賽1金1銀、民俗體育跳繩3銀1銅、定向越野女子組短距離賽1銅、女子組健力第3級（57公斤級）1銅、柔術女子組寢技柔術第6量級 (70公斤級)1 銀以及水上救生1銀1銅，成績亮麗。

台南市代表隊已累計拿下10金12銀8銅，今天女子組地面高爾夫球個人賽金牌得主林施秀連，從2002年接觸地面高爾夫球，自律地督促自己練球，憑著努力不懈的精神，在20年後終於摘下冠軍，參加同項目的謝碧芳也取得銀牌的佳績。

民俗體育跳繩也大有斬獲，王聖賓拿下男子組跳繩個人賽銀牌，他從國小接觸跳繩，即使這次無緣金牌，但他將持續精進自己，期待下次奪冠。女子組跳繩個人賽銀牌得主蘇家儀，2020年曾代表我國參加世界虛擬跳繩錦標賽19歲以上女子組，與近30國的選手競爭得到第4名，她是跳繩教練，雖負傷上陣仍摘下銀牌，展現毅力；另男子組及女子組跳繩團體賽也取得1銀1銅。

體育局長陳良乾今天道場向林施秀連及謝碧芳祝賀，也為各代表隊加油打氣，他表示，今日在定向越野賽事也傳出捷報，吳思穎摘下女子組短距離賽銅牌。

女子組健力第3級賽事也由田珊如奪銅，柔術女子組寢技柔術第6量級則由沈玉沁奪得銀牌；在水上救生方面，主王昱翔拿下男子組水上救生200公尺障礙游泳銀牌，陳壬薰奪得男子組水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人銅牌。

體育 台南 金牌

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