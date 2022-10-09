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竹北高鐵特區人行道將改善 今年底就會完工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北高鐵特區周邊人行道老舊，將進行翻新改善。圖／縣府提供
竹北高鐵特區周邊人行道老舊，將進行翻新改善。圖／縣府提供

新竹縣為打造友善人本環境，今年爭取到內政部營建署經費補助，將針對竹北高鐵特區及東興國小周邊人行空間進行改善，總長度超過2公里，覆蓋多處社區大樓、商辦及公園周邊，同時一併改善12處路口設庇護島，預計今年底就會完工。

縣府指出，中央核定的「竹北市高鐵、公三公園及東興國小周邊人行廊道縫補與改善工程」及「竹北市高鐵特區人行廊道縫補與改善工程」2案，預計投入2710萬元建設經費，改善竹北市區通學及通勤人行道，施作範圍包含高鐵特區車站周邊、公三公園、東興國小周邊。

過去高鐵特區在2020年就曾做過長1361公尺的人行道整建，這次改善工程將向外延伸540公尺，東興國小去年則完成586公尺通學步道環境改善，這次也將向周邊支線進行延伸改造，改善約2330公尺。

縣長楊文科表示，為建設友善民眾的人本人行道，新竹縣政府每年推動路面及人行道的整體改善計畫，整合既有周邊相關計畫，串連整體人行環境空間發展，近年來更針對已完成的人行道向周邊延伸，進行改善，以縫補銜接各街廓的人行道。

工務處表示，「竹北市高鐵、公三公園及東興國小周邊人行廊道縫補與改善工程」主要施作範圍為六家五路二段（嘉豐南路二段至高鐵五路）、東興圳公三公園周邊人行道改善，總施作長度約2330公尺；「竹北市高鐵特區人行廊道縫補與改善工程」施作範圍為復興二路、嘉豐十一路一段及文興路二段（嘉豐十一路二段至高鐵五路）人行道，總施作長度約540公尺。

工務處指出，其中還將一併改善12處路口，並設置共23處行人庇護島，以降低行人通行風險，計畫還透過退縮行人穿越線、縮小路口轉角半徑，加寬路口停等區等，減少行車視線死角。

人行道 高鐵 北市

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