通霄馬家庄季節限定紫爆 蒜香藤紫色花海浪漫

國慶日連假何處去？苗栗縣通霄鎮馬家庄附近的蒜香藤爆發，加上紫蟬花助陣，紫色花海綿延楓樹里2鄰農路約百公尺，浪漫美不勝收，吸引大批遊客賞花拍照。

通霄鎮楓樹里2鄰農路的蒜香藤是無心插柳成蔭，通霄鎮市區藥房主人溫榮鎮10多年前在老家附近，種花自己散步賞花，秘境近年來在網路公開，蒜香藤花海讓人驚艷，每年花況備受期待，目前正值爆發，加上紫蟬花也盛開，映入眼簾一片紫色花海。