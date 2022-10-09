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通霄馬家庄季節限定紫爆 蒜香藤紫色花海浪漫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮馬家庄附近的蒜香藤爆發，加上紫蟬花助陣，紫色花海浪漫美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮馬家庄附近的蒜香藤爆發，加上紫蟬花助陣，紫色花海浪漫美不勝收。記者范榮達／攝影

國慶日連假何處去？苗栗縣通霄鎮馬家庄附近的蒜香藤爆發，加上紫蟬花助陣，紫色花海綿延楓樹里2鄰農路約百公尺，浪漫美不勝收，吸引大批遊客賞花拍照。

通霄鎮楓樹里2鄰農路的蒜香藤是無心插柳成蔭，通霄鎮市區藥房主人溫榮鎮10多年前在老家附近，種花自己散步賞花，秘境近年來在網路公開，蒜香藤花海讓人驚艷，每年花況備受期待，目前正值爆發，加上紫蟬花也盛開，映入眼簾一片紫色花海。

溫榮鎮不吝分享，提醒農路狹窄，最好停車在苗36線，在步行進去農路，安全也不掃興，遊客要到蒜香藤秘境，可以下國道3號通霄交流道轉縣道128線往銅鑼鄉方向，第一處路口苗36線往馬家庄方向，過了廻鄉驛站，1公里多到3岔路，路牌指示右轉往楓樹里2鄰方向，不到200公尺即到花海。

苗栗縣通霄鎮馬家庄附近的蒜香藤爆發，加上紫蟬花助陣，紫色花海浪漫美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮馬家庄附近的蒜香藤爆發，加上紫蟬花助陣，紫色花海浪漫美不勝收。記者范榮達／攝影

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