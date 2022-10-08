竹縣+1180 下周六增開COVID-19疫苗接種 今起開放預約
COVID-19本土案例統計，新竹縣今天新增1180例，確診者仍以18歲至64歲青壯年為主，約占66%。為提升防疫升保護力，衛生局今公布10月15日、下周六，將在竹北中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種站，提供18歲以上民眾接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗700位名額、5歲到11歲兒童BNT疫苗200位名額，今天下午5點開放線上預約。
縣府衛生局表示，為保障年輕族群健康，10月11日起將擴大納入18歲至49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑；接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週（84天）。另提醒，65歲以上長者流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。
另外，雙十連假今起連續3天，竹縣13鄉鎮市衛生所及51家合約院所規畫開設流感疫苗接種專診，提供符合第一階段公費流感疫苗接種對象總計有118個場次，以隨到隨打方式及次世代雙價疫苗同時接種服務（左流右新）。詳細接種時間及地點請至新竹縣政府衛生局／業務專區／疾病管制業務／預防接種查詢。（https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=54&s=91290）。
竹縣疫苗地圖：
https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996
竹縣疫苗預約入口網：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068
6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033
6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066
新仁醫院疫苗預約入口網：
http://www.sinren.com.tw/?page_id=5437
大安醫院疫苗預約入口網：
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