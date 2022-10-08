竹縣縣民集團結婚今登場 33對新人互許終生

新竹縣民集團結婚今天在敏實科技大學登場，33對新人在縣長楊文科伉儷證婚、縣議會議長張鎮榮伉儷主婚下共結連理、互許終生。楊文科和新人們分享夫妻相處之道，「太太大聲的時候，你就要小聲」相互包容；也提醒善用新竹縣新生兒營養補助政策，生第一胎補助1萬元、最高補助10萬元，鼓勵新人拚生育。

楊文科出席見證33對新人終身大事，並以過來人角度新人們分享夫妻相處之道。他說，婚後要馬上面對柴米油鹽等生活瑣事，是人生新階段開始，而夫妻就像是牙齒和嘴唇一樣難免有摩擦，「但當我太太大聲的時候，我一定是很小聲，低聲下氣地聽她講，她不同的觀點，只要我們用這樣的心來互相體諒，家裡也就不會有什麼大不了的事情」。所以雙方要能互相體諒、包容，這是婚姻裡最重要的事情。

楊文科也鼓勵新婚夫妻生育下一代，因為新竹縣有完善的新生兒營養補助政策，生第一胎就補助1萬元、第2胎補助2萬元、第3胎以上補助5萬元，生雙胞胎補助3萬元、三胞胎補助10萬元，「希望大家都多多來領補助」。