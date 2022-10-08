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新竹市民聯合婚禮今登場 12對新人互許終身好浪漫

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市民聯合婚禮今天在新竹市普天宮舉行，共12對新人參與互訂終身。圖／市府提供
新竹市民聯合婚禮今天在新竹市普天宮舉行，共12對新人參與互訂終身。圖／市府提供

新竹市民聯合婚禮今天在新竹市普天宮舉行，共12對新人參與互訂終身，新竹市副市長李世珍擔任證婚人、普天宮董事長鄭逸榛擔任主婚人、姊妹市嘉義市政府林建宏參議代表擔任介紹人，並致贈新人6000元禮券及微波爐等好禮，祝福新人幸福美滿。

12對新人在高峰社區婦女會身著充滿喜氣吉服的「好命婆」帶領下，依序進入婚禮會場，在進行感恩行禮、夫妻拜堂儀式後，由好命婆送上棗子祝福早生貴子，接著進行新人代表宣讀結婚誓詞及致贈祝福禮物等相關儀式，並在至親好友見證下甜蜜擁吻。

代表全體新人宣讀誓詞的30歲林先生與25歲周小姐，就是由普天宮月老星君牽線促成的佳緣。林先生回憶，兩人頭一次見面在朋友聚會上，本來不相信一見鍾情的他，那次見面卻被老婆的天真善良打動，兩人交往近2年，決定攜手走向下一階段。

林先生說，因他的工作在新竹，兩人生活分隔桃園、新竹兩地，見面的時間不多，很感謝老婆願意改變原先工作，搬來新竹與他一起生活，重新適應新環境、新工作，他至今想起仍感動難忘，「謝謝妳選擇與我相伴、相信我，未來讓我們一起努力完成規劃的藍圖」。

李世珍表示，近年受疫情影響，導致很多人在人生規畫上受到影響，很感動在這個艱辛時刻，能見證各位幸福瞬間，「不論是何種型式的相遇，能夠在茫茫人海遇到彼此，都是得來不易的緣分」，期盼新人們相知相惜，幸福相守一輩子。

普天宮董事長鄭逸榛說，普天宮是新竹地區著名地標之一，宮內奉祀眾多神佛，可說是最超值的廟宇，除主祀關聖帝君之外，月老星君更是近年新崛起的情人廟，每年撮合百餘對，又以科技業單身男女前來參拜的比例最高，歡迎民眾來求姻緣。

30歲林先生與25歲周小姐代表全體新人宣讀誓詞。圖／市府提供
30歲林先生與25歲周小姐代表全體新人宣讀誓詞。圖／市府提供
新竹市民聯合婚禮今天在新竹市普天宮舉行，共12對新人參與互訂終身。圖／市府提供
新竹市民聯合婚禮今天在新竹市普天宮舉行，共12對新人參與互訂終身。圖／市府提供
新竹市民聯合婚禮今天在新竹市普天宮舉行，共12對新人參與互訂終身。圖／市府提供
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