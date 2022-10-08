國慶晚會場地！桃園陽光劇場再爆多項缺失 市府斥抹黑：都是過去式

去年底剛啟用的桃園陽光劇場明將舉辦國慶晚會，卻被媒體人黃揚明爆料，有漏水嚴重、螢幕損壞等情況。桃園市議員詹江村今天再加碼爆料，陽光劇場至少有10項缺失。對此，市府新聞處長詹賀舜強調，所有缺失都已全數改善完成，批評議員以過去的資料選舉操作，是惡意抹黑。

陽光劇場去年6月完工，12月底正式啟用。但黃揚明接獲爆料，指陽光劇場啟用不到1年，服務中心2樓天花板卻持續漏水，改善後效果仍不佳，甚至導致2樓攝影棚相關設備損壞。

詹江村今天也指，陽光劇場缺失經緊急搶修後，8月底市府藝文設施管理中心檢查仍發現多達10項缺失，包括發電機室及排風機房室嚴重漏水、舞台區地坪鋪面材質易破損、地下排風機設備電壓接錯、每月水費過高、戶外電梯漏水及機坑積水、地下停車場牆面和頂板樓梯滲水、舞台區出入口及地下停車場出入口斜坡坡度設計不良、草皮澆灌系統設置問題等，質疑「工程到底驗收完成沒有？」

對此，詹賀舜強調，上述問題都是市府主動列管、修繕完成的工項，議員可以監督市政，但不應該以時序錯置的方式誤導民眾，多次以過去式的資料當作現在進行式，抹煞市府同仁努力完成的修繕工項，當作「現況」做選舉操作，這是惡意抹黑。

工務局新工處表示，陽光劇場已於去年8月取得使用執照，並在去年12月開始壓力測試，目前為止已辦理數十場活動，獲得許多表演團體的讚賞，是很好的表演場地，許多場次都是數以千人、甚至近萬人參與，場地設施基本上已達標，室內、戶外的各種設施缺點，新工處都會造冊列管，一一改善。

新工處表示，議員所指的問題，目前全部工程已完成驗收，缺失已全數改善完成，請勿再以舊資訊任意炒作、誤導民眾。