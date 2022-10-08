快訊

本土+44,467、境外+67、死亡+76 共12縣市破千例

馬斯克建議台灣納入中國特別行政區 綠委籲抵制特斯拉

怕高通膨吃掉退休金 到底該存多少…專家算給你聽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶晚會場地！桃園陽光劇場再爆多項缺失 市府斥抹黑：都是過去式

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園陽光劇場周日將舉辦國慶晚會，卻被爆料有漏水嚴重、螢幕損壞等情況。圖／取自陽光劇場臉書
桃園陽光劇場周日將舉辦國慶晚會，卻被爆料有漏水嚴重、螢幕損壞等情況。圖／取自陽光劇場臉書

去年底剛啟用的桃園陽光劇場明將舉辦國慶晚會，卻被媒體人黃揚明爆料，有漏水嚴重、螢幕損壞等情況。桃園市議員詹江村今天再加碼爆料，陽光劇場至少有10項缺失。對此，市府新聞處長詹賀舜強調，所有缺失都已全數改善完成，批評議員以過去的資料選舉操作，是惡意抹黑。

陽光劇場去年6月完工，12月底正式啟用。但黃揚明接獲爆料，指陽光劇場啟用不到1年，服務中心2樓天花板卻持續漏水，改善後效果仍不佳，甚至導致2樓攝影棚相關設備損壞。

詹江村今天也指，陽光劇場缺失經緊急搶修後，8月底市府藝文設施管理中心檢查仍發現多達10項缺失，包括發電機室及排風機房室嚴重漏水、舞台區地坪鋪面材質易破損、地下排風機設備電壓接錯、每月水費過高、戶外電梯漏水及機坑積水、地下停車場牆面和頂板樓梯滲水、舞台區出入口及地下停車場出入口斜坡坡度設計不良、草皮澆灌系統設置問題等，質疑「工程到底驗收完成沒有？」

對此，詹賀舜強調，上述問題都是市府主動列管、修繕完成的工項，議員可以監督市政，但不應該以時序錯置的方式誤導民眾，多次以過去式的資料當作現在進行式，抹煞市府同仁努力完成的修繕工項，當作「現況」做選舉操作，這是惡意抹黑。

工務局新工處表示，陽光劇場已於去年8月取得使用執照，並在去年12月開始壓力測試，目前為止已辦理數十場活動，獲得許多表演團體的讚賞，是很好的表演場地，許多場次都是數以千人、甚至近萬人參與，場地設施基本上已達標，室內、戶外的各種設施缺點，新工處都會造冊列管，一一改善。

新工處表示，議員所指的問題，目前全部工程已完成驗收，缺失已全數改善完成，請勿再以舊資訊任意炒作、誤導民眾。

劇場 漏水 議員

延伸閱讀

118名未足3歲幼兒錯打流感疫苗 桃園市府罰榮總25萬元

中壢運動中心會勘一句話爆衝突 桃議員要求公開紀錄

影／蔡英文彰化站台意外曝光「超大讀稿機」 詹江村酸是綠營流出

張善政批綠色執政綠豆渣工程 市府駁詹江村：有憑據

相關新聞

不再坐地上 竹縣五峰鄉增設客運候車亭

新竹縣五峰鄉客運「農倉前」、「茅埔」2站因為沒有候車亭，經常出現一群學生席地而坐等公車的場景，消息傳開後，縣府、民代不忍...

新竹市民聯合婚禮今登場 12對新人互許終身好浪漫

新竹市民聯合婚禮今天在新竹市普天宮舉行，共12對新人參與互訂終身，新竹市副市長李世珍擔任證婚人、普天宮董事長鄭逸榛擔任主...

國慶晚會場地！桃園陽光劇場再爆多項缺失 市府斥抹黑：都是過去式

去年底剛啟用的桃園陽光劇場明將舉辦國慶晚會，卻被媒體人黃揚明爆料，有漏水嚴重、螢幕損壞等情況。桃園市議員詹江村今天再加碼...

影／10噸重「酆都城隍爺」大神像亮相 眾人齊拉引安座

新竹佑聖宮去年底動工建新廟，最近完成鑄造1尊10噸重、5.2公尺高的酆都城隍爺像，今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動...

型態轉變 桃園生命線統計青少年電郵諮詢比率高過電話

桃園市生命線在地服務31年， 除了原有的1995電話心理諮商熱線，近年也增加了電子郵件（E-mail）的信件輔導服務。日...

苗栗旅遊節 抽百萬休旅車

苗栗縣政府為振興在地觀光產業，推出「苗栗幸福旅遊節」百萬好禮抽獎活動， 即日起到12月4日在苗栗消費滿500元，今起可上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。