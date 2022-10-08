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影／10噸重「酆都城隍爺」大神像亮相 眾人齊拉引安座

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，在主委林再興率領眾多信眾一起拉引10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟，市長參選人民眾黨高虹安（第2排右）、國民黨林耕仁（第2排左）參與。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，在主委林再興率領眾多信眾一起拉引10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟，市長參選人民眾黨高虹安（第2排右）、國民黨林耕仁（第2排左）參與。記者張裕珍／攝影

新竹佑聖宮去年底動工建新廟，最近完成鑄造1尊10噸重、5.2公尺高的酆都城隍爺像，今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動。在主委林再興率領眾多信眾一起拉引酆都城隍爺神尊法像入廟，接著在大吊車的接力吊掛下完成安座，現場熱鬧滾滾。

新竹佑聖宮是南寮在地重要的信仰中心，別開生面的聖像安裝大典，今天包括代理市長陳章賢、市長參選人民眾黨高虹安、國民黨林耕仁與民進黨沈慧虹與多名議員都接力到場祝賀見證。陳章賢、高虹安與林耕仁也參與拉引神尊的儀式，感受宗教文化。

這尊全新酆都城隍爺聖像比照四川重慶酆都名山的酆都城隍殿聖像形塑，總高5.12公尺、約10噸重，為青銅材質，今天完成安座入廟。廟方人員表示，感謝信徒支持，新廟持續興建當中，未來還有一尊9.9公尺高的玄天大帝神像，將安座在廟上作為地標。

陳章賢說，佑聖宮從1998年建廟以來都是鐵皮加蓋，形成「廟中有廟」的奇特景觀。廟方多年來規畫興建一座2層式的新廟宇，感謝四方信眾的護持，新廟在去年12月動工，「起新厝、蓋好廟」，不只讓神明有個更舒適的家，也讓信眾參拜環境更舒適。

陳章賢說，一般都是廟宇建好後再迎神明入廟安座，這次不一樣，新鑄造的酆都城隍爺青銅聖像非常地高大莊嚴，必須先安座，才再繼續蓋天花板，非常榮幸能受邀參與見證新酆都城隍爺法像安裝大典與信眾齊心迎大神，預祝佑聖宮新廟建立過程順利。

市府民政處指出，佑聖宮信徒眾多、香火鼎盛，主祀神衹為玄天上帝、酆都城隍爺、陰陽司公，佑聖宮每年七、八月都會舉辦普度大會及相關祭拜祈福活動，還有特別的陰陽司公解冤大會，讓陰陽兩界的人，都可以請陰陽司公為自己伸冤化解。

新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，大吊車吊掛10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，大吊車吊掛10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動。在主委林再興率領眾多信眾一起拉引10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動。在主委林再興率領眾多信眾一起拉引10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，10噸重的酆都城隍爺神尊法像亮相，民進黨新竹市長參選人沈慧虹趕場參與。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，10噸重的酆都城隍爺神尊法像亮相，民進黨新竹市長參選人沈慧虹趕場參與。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動。在主委林再興率領眾多信眾一起拉引10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動。在主委林再興率領眾多信眾一起拉引10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動。在主委林再興率領眾多信眾一起拉引10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動。在主委林再興率領眾多信眾一起拉引10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，大吊車吊掛10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟。記者張裕珍／攝影
新竹佑聖宮今天舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，大吊車吊掛10噸重的酆都城隍爺神尊法像入廟。記者張裕珍／攝影

城隍爺 林耕仁 新竹 高虹安 沈慧虹 2022大選

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