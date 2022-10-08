型態轉變 桃園生命線統計青少年電郵諮詢比率高過電話

桃園市生命線在地服務31年， 除了原有的1995電話心理諮商熱線，近年也增加了電子郵件（E-mail）的信件輔導服務。日前舉辦31周年活動時也發表統計分析，包括2021年總計1995來電數為1萬181通，29歲以下的求助者共有1439人，最主要的問題分別是精神心理、職場適應與家庭、人際關係。

生命線主任張翠華表示，2021年來信數為991封，而且是近4年新高，29歲以下的求助信件共有666封相當於65%以上的比率。青少年主要問題為焦慮憂鬱、人際關係、家庭問題，電子郵件諮商這部分顯示青少年依賴信件求助的比率，要比電話高出許多，打電話諮商不再是青少年的最愛。

為了更理解青少年，桃園市生命線今年辦理第二屆青少年自殺防治短片甄選「關於青春可能讓你很意外的POINT」，帶領社會大眾持續關懷青少年自殺議題，透過青少年的視角，理解青少年的心理。

張翠華說，今年共有60多部影片投稿，17部影片完成所有程序，整理出今年投稿的影片對於青少年自殺、自傷的成因，多數影片表達的是來自於多元壓力（混雜家庭、學業成就、同儕人際等因素），以及青少年對於自我認同、他人認同的衝突。

而當青少年遇到困難時最佳的協助者就是同學、朋友，透過參與社團獲得更多的支持也是很好的方式，所以如果能及早發現青少年的狀況或是當青少年在遇到問題時，能適時地尋求協助，或許能及時拉住即將殞落的年輕生命。

張翠華指出，衛福部2021年隨機抽樣學生無記名自填問卷調查，總計學生樣本數為1萬455人；值得注意的是，有兩成五的國、高中生，曾經認真考慮自殺，而且有一成的國中生，曾經嘗試過自殺，高中生則有9.4%。死亡的議題很複雜，生命線1995諮詢電話一年可以接到1萬2000通，每個月大約有45通談論自殺，察覺有傷害自己的行為時會很快的通報警察。

張翠華表示，人際關係是青少年很在意的事，而且不會只發生在學校，很多職場也會有霸凌的情形。過去兩年因為疫情的緣故，青少年和家人在家裡相處的時間變長，雖然至自殺率降低，但是家人的衝突因相處時間長，衝突會增加，也會造成孩子不快樂。

要如何讓青少年關注怎麼樣愛惜生命和助人，與其一直用成人的方法告訴他們生命多重要，不如讓他們自己去想一想，生命線於是辦影片的製作比賽。

桃園市衛生局長蘇柏文是影片競賽評審成員，也是精神科醫師，他表示生命線重要的角色之一就是傾聽，許多年輕朋友要的也是被了解、被傾聽。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線