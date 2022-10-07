新屋市民活動中心電梯啟用 將再撥230萬元拉皮外牆

桃園新屋市民活動中心位在新屋中山路上於1983年竣工，多年來時常舉辦活動，更辦理關懷據點照顧社區弱勢長輩，不過考量長輩安全及需求，因此去年配合桃市府建置無障礙電梯政策，新屋區公所編列預算施作，今日正式啟用。

新屋目前有個市民活動中心，其中有6處已完成加裝無障礙電梯，桃園市長鄭文燦今出席啟用典禮表示，新屋市民活動中心位在鬧區，去年公所編列350萬元興建電梯，不過因原物料上漲，由市府追加103萬，讓電梯順利興建完成。

鄭文燦指出，新屋人口約5萬人，且老年人口逐年增加，為讓長者在社區可以獲得最好的照顧，達成「在地老化」的目標，市府將市民活動中心打造為多元化使用的空間，成為社區的大客廳，增加社區活動。

而因新屋市民活動中心為已近40年建築，市府決定再撥付230萬元給公所，將房屋外牆拉皮，全面更新門窗、圍牆等設施，使民眾有更舒適使用空間；鄭文燦強調，新屋陸續還會有6處市民活動中心興建、更新，也將在新生里規畫社福館，並研擬擴增清華市民活動中心及增設公托中心，解決民眾需求。