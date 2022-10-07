竹市光復路綠門戶計畫 清大西側人行道開放了
新竹市政府攜手國立清華大學進行「光復路綠門戶」計畫，市府指出，近日已經拆除部分圍籬開放通行、獲正面回響。目前清大北校門西側人行道已開放，從北校門至機車塔的人行道及腳踏車停放區動線完成，也恢復YouBike站點營運，方便學生使用。
市府今天表示，市府攜手清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，提升友善步行環境、新增休憩空間。日前已打開圍籬，先開放西側人行道（建新路口-清大校門口）。
清大指出，北校門西側人行道已經開放，4大亮點分別為北校門立柱旁增設了許多座位區，等人的時候不用一直站著了；高聳的圍牆變矮了，未來光復路用路人也能看到「水木清華」的校園景色；人行道增加YouBike停放站，清華大學北校門站恢復正常營運，不怕沒有腳踏車可以騎。
再來，相關工程也增設清華校園往馬路的步道，停腳踏車、機車後不必再繞一大圈出校門了，人行道環境也變得很明亮，晚上散步很浪漫也不用怕跌倒。
清大教科系張姓學生分享，「整修後人行道變超平，騎腳踏車不用再怕摳隆摳隆的震動了！」而且以前從化學館前圓環下校巴，想往清夜都要繞一大圈，現在增設了橋梁通道也方便很多。期待未來東側、客運站也完工的樣子。
建築師葉俊成表示，此次綠門戶計畫的設計想呈現簡潔、有秩序的感覺，讓光復路看起來不再雜亂。因此透過簡潔步道、橋梁及植栽來切分區域，並保留大榕樹、舊石牆等既有元素，新增現代設計的同時又能保留歷史感。
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