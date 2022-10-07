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竹科人久等了！新竹市高峰路拓寬 今天動土

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府獲中央補助，投入逾2700萬元進行高峰路道路拓寬及人行道環境改善工程，今天舉辦動土儀式。圖／市府提供
新竹市政府獲中央補助，投入逾2700萬元進行高峰路道路拓寬及人行道環境改善工程，今天舉辦動土儀式。圖／市府提供

新竹科學園區周邊道路上下班尖峰時刻常見塞車，其中，新竹市高峰路因道路容量不足，造成常態性壅塞，且無設置人行道，經常人車爭道。市府獲中央補助，投入逾2700萬元進行道路拓寬及人行道環境改善工程，今天舉辦動土儀式，預計明年3月底完工。

「這條高峰路拓寬工程，竹科人等了42年！」代理市長陳章賢今天下午出席動土儀式表示，高峰路路幅狹窄，最窄處僅5公尺、單線道雙向通行，每小時僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車，尤其高翠路至研新四路匯流處更是交通瓶頸。

陳章賢說，前市長林智堅上任後透過打通瓶頸道路、建置智慧化系統縮短旅行時間，更積極協調、找地、找經費，陸續拓寬高峰路前段、大學路與光復路1段525巷等通往園區重要道路。也坦言市府2017年起規畫拓寬高峰路計畫，最困難的地方就是取得土地。

陳章賢說，道路一邊是民宅，另一邊則屬科管局土地，市府拜會與科管局協商，也感謝科管局給予最關鍵支持，最終獲行政院2020年同意無償撥用666坪、市價逾2億元空地，同時感謝台電無條件配合纜線下地，還給市民乾淨的天際線，完工後將有效舒緩車流。

科管局局長王永壯說，竹科園區廠商共103家、約14萬人，去年營業額達1兆580億元，但經濟繁榮同時也帶來交通不便，科管局近年持續與市府合作，包含寶山路調撥車道、高峰路拓寬、光復路一段125巷、大學路等通往園區重要道路，感謝市府協助打通道路。

市府交通處長倪茂榮說明，高峰路拓寬工程的起點為研新四路口、終點為高翠路，全長166公尺；工程共3大亮點，第一、高翠路與研新四路2路口纜線下地、號誌共桿、退縮行穿線並擴大行人停等空間、設置無障礙斜坡道及導盲磚等，讓步行環境再提升。

第二、道路從5至7公尺拓寬至12公尺，最窄處從1車道拓至3線道，考量上班時間集中、下班時間較零散，規畫往園區2車道、往市區1車道，以紓解園區車潮，同時重新刨鋪改善路面龜裂與坑洞，創造通順、安全的車行空間。

第三、考量附近住戶、通勤學生、竹科員工步行安全，路側增設人行道與植栽，提升環境景觀綠化，並保留「父與子」大樟樹，經樹醫生評估，因子樹長期被父樹遮蔽陽光，導致生長情形不佳，將原地調整、轉向面光處，並設置休憩座椅，保留居民生活記憶。

交通處指出，高峰路道路拓寬工程避開尖峰時段，施工時間為早上9點至下午4點，採日間施工、假日不施工，施工期間維持雙向通行，並布設圍籬確保行人通行安全。

新竹市政府獲中央補助，投入逾2700萬元進行高峰路道路拓寬及人行道環境改善工程，今天舉辦動土儀式。圖／市府提供
新竹市政府獲中央補助，投入逾2700萬元進行高峰路道路拓寬及人行道環境改善工程，今天舉辦動土儀式。圖／市府提供

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