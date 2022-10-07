邊運動邊遊戲！清大產學合作首創推「新科盃」挑戰賽
國立清華大學運動科技中心邱文信教授團隊在數位發展部指導下，攜手宇康醫電產學合作，巧思將運動器材結合平板遊戲，將在22日於新竹市新科國民運動中心舉辦別開生面的「2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽」。17日前受理報名，歡迎民眾體驗運動科技。
邱文信教授團隊指出，有別於以往大眾對於三鐵認知，此次挑戰賽特別針對新科運動中心室內場館運動器材，挑選飛輪車、跑步機、划船器3項設備，由新創公司宇康醫電提供創新運動感測裝置，直接加裝在運動器材上，即可快速升級成數位競賽模式。
屆時參與室內虛實三鐵新科盃挑戰賽的選手將連線在同一場競賽，就能精準捕捉參賽者運動數據記錄，公平公正主導賽事。競賽同時結合平板遊戲，增添賽事趣味，再來轉播系統的即時畫面，也能展現展現數位運動科技獨有的挑戰氛圍。
2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽將於22日早上10點登場，目前還在報名階段。男女混合3人為1組「團隊賽」進行，每人皆須完成3項運動共6.75公里。當日依照18組團體分數排列「飛輪組、跑步組、划船組、三鐵總成績」競賽名次，第一名獎金1800元，第二名至第四名獎金分別為1200元、600元及300元。
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