桃大圳5-1號埤塘綠化工程明年完工 串老街溪自行車步道

桃園中壢桃園大圳5-1號埤塘目前堤頂至埤塘水面落差大，加上雜草多動線混亂，因此當地里長爭取施做綠美化建設，今舉行開工典禮，將施作環埤步道、護欄設施並預留水域作業空間，及清除雜木林等綠美化工程，達到生態、永續休閒環境，並串聯老街溪自行車道，工程預計明年4月完工。

桃園大圳5-1號埤塘原屬於行政院農業委員會農田水利署桃園管理處灌溉區域，已完成埤塘主體結構工程，但因周邊逐漸都市化發展，加上埤塘周邊動線缺乏完善規畫、埤塘堤頂至水面高差大、池水深及埤塘周邊土地及堤岸2側植栽雜亂、視線遮蔽等問題，因此由農水署無條件提供土地讓市府綠美化。

桃市府水務局表示，將既有圳路新建約1公里環埤步道並設置3處出入口，整合動線系統；增設護欄及綠籬設施，可降低維護成本並挖填平衡，減少水域及環境衝擊，並預留幾處活動式供埤塘水域作業進出；將既有雜木林清除整理，保留9成既有樹木，再新植107株復四季變化的喬木，如油桐、流蘇、水柳等，提升四季變化及搭配誘蝶誘鳥特性的植物，增加生態多樣性；裝設節能長壽的LED燈。

興和里長劉巫銀梅表示，8.5公頃的埤塘過去為雜草叢生，也有人會養魚，不過因里上無休憩空間，又看到桃園許多埤塘都做綠美化改善工程，因此向市議員劉曾玉春反映，請他協助爭取，未來將興建的步道、路燈等建設都相當令人期待。