桃大圳5-1號埤塘綠化工程明年完工 串老街溪自行車步道
桃園中壢桃園大圳5-1號埤塘目前堤頂至埤塘水面落差大，加上雜草多動線混亂，因此當地里長爭取施做綠美化建設，今舉行開工典禮，將施作環埤步道、護欄設施並預留水域作業空間，及清除雜木林等綠美化工程，達到生態、永續休閒環境，並串聯老街溪自行車道，工程預計明年4月完工。
桃園大圳5-1號埤塘原屬於行政院農業委員會農田水利署桃園管理處灌溉區域，已完成埤塘主體結構工程，但因周邊逐漸都市化發展，加上埤塘周邊動線缺乏完善規畫、埤塘堤頂至水面高差大、池水深及埤塘周邊土地及堤岸2側植栽雜亂、視線遮蔽等問題，因此由農水署無條件提供土地讓市府綠美化。
桃市府水務局表示，將既有圳路新建約1公里環埤步道並設置3處出入口，整合動線系統；增設護欄及綠籬設施，可降低維護成本並挖填平衡，減少水域及環境衝擊，並預留幾處活動式供埤塘水域作業進出；將既有雜木林清除整理，保留9成既有樹木，再新植107株復四季變化的喬木，如油桐、流蘇、水柳等，提升四季變化及搭配誘蝶誘鳥特性的植物，增加生態多樣性；裝設節能長壽的LED燈。
興和里長劉巫銀梅表示，8.5公頃的埤塘過去為雜草叢生，也有人會養魚，不過因里上無休憩空間，又看到桃園許多埤塘都做綠美化改善工程，因此向市議員劉曾玉春反映，請他協助爭取，未來將興建的步道、路燈等建設都相當令人期待。
鄭文燦表示，埤塘公園工期180日曆天，預計明年4月完工，約2500萬元。未來完工後將由行政院農業委員會農田水利署桃園管理處及中壢區公所共同維管，提供市民漫步在埤塘湖畔及串聯悠遊老街溪自行車步道的水岸空間。
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