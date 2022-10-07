競總遭指和建商有關係 鄭運鵬陣營：合法設置不必影射

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今指出，民進黨對手鄭運鵬的北區競選總部，就位在重劃區大建案旁，質疑綠營和建商的關係。對此，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞回應，鄭運鵬此次競總皆合法合理承租、設置使用，這也是桃園多年來的地方傳統，請賴香伶不必有過多的聯想與影射。

賴香伶指出，桃園面對高房價現況，市民不希望成為炒房新天地，但鄭運鵬的北區競選總部卻設在春日路和明光東路口的建案空間，啟人疑竇，呼籲鄭應出面向市民說明，與建商間是否有特殊關係，「為何建商會捐助空間設置大型競選總部？」

賴香伶表示，她已經發表捷運一站一社宅、推動桃園囤房特別稅、推動社會住宅輪候制、都市更新利得應回饋社宅、社宅租金落實以所得計價、停止以財政手段變賣土地等居住政策，呼籲其他桃園市長參選人，也應共同打擊炒房投資客。