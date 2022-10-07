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苗栗幸福旅遊節開跑 消費500元即可抽百萬休旅車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午宣布旅遊節活動起跑，明天10月8日起開放登錄抽獎，歡迎各地遊客到苗栗暢遊、抽大獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午宣布旅遊節活動起跑，明天10月8日起開放登錄抽獎，歡迎各地遊客到苗栗暢遊、抽大獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府為鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，今年再度推出「苗栗幸福旅遊節」千萬好禮抽獎活動， 9月起到12月4日在苗栗消費滿500元即可登錄抽獎，有3輛百萬元休旅車及電動機車、10萬元現金、iPhone手機等大獎，縣府上午宣布旅遊節活動起跑，明天10月8日起開放登錄抽獎，歡迎各地遊客到苗栗暢遊、抽大獎。

苗栗縣文化觀光局上午在縣府前廣場宣布苗栗幸福旅遊節開跑，今年活動邀請小禎和阿KEN雙代言，推薦苗栗秋冬旅遊好去處，縣長徐耀昌與阿KEN共同邀約各地民眾到苗栗吃、住、玩、樂、拿大獎。

徐耀昌指出，這次縣府購入2輛Nissan百萬休旅車休旅車作為大獎，感謝裕隆汽車力挺，另外又贊助一輛，抽獎活動鼓勵民眾到苗栗消費旅遊，預期帶動並突破千萬觀光人次及破億商機，歡迎大家到苗栗多消費收集發票，就有機會把豪華大獎帶回家。

文觀局指出，2022苗栗幸福旅遊節活動系統10月8日將開放（2022miaoli.jil.tw），民眾只要於縣內設有營業登記或稅籍登記的店家單筆消費滿500元，憑9月1日至12月4日的發票或收據至官網登錄，就有機會抽中大獎，獎項包括 Nissan休旅車3輛、Gogoro電動機車10台、10萬元現金12份、iPhone14 Pro手機20支，還有Coleman高級露營組、iPad pro平板電腦及住宿券等大獎。

文觀局長林彥甫表示，秋冬正是苗栗旅遊旺季，只要到指定的苗栗縣合法旅宿與觀光遊樂業者消費，包括西湖渡假村、香格里拉樂園、尚順育樂世界等店家，序號加倍送，另外9至12月也舉辦月月主題行銷活動，消費愈多中獎機率愈高，歡迎大家到苗栗旅遊消費抽大獎。活動訊息可關注「苗栗縣文化觀光旅遊網及Fb「苗栗玩透透」查詢。

苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
「苗栗幸福旅遊節」千萬好禮抽獎活動今天宣布起跑，大獎包括3輛百萬元休旅車。記者胡蓬生／攝影
「苗栗幸福旅遊節」千萬好禮抽獎活動今天宣布起跑，大獎包括3輛百萬元休旅車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午宣布旅遊節活動起跑，明天10月8日起開放登錄抽獎，歡迎各地遊客到苗栗暢遊、抽大獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午宣布旅遊節活動起跑，明天10月8日起開放登錄抽獎，歡迎各地遊客到苗栗暢遊、抽大獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
「苗栗幸福旅遊節」千萬好禮抽獎活動今天宣布起跑。記者胡蓬生／攝影
「苗栗幸福旅遊節」千萬好禮抽獎活動今天宣布起跑。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府鼓勵國人來苗栗旅遊及振興在地觀光產業，再度推出「苗栗幸福旅遊節」。圖／苗栗縣政府提供

休旅車 苗栗縣 徐耀昌

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