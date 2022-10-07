新竹市工程圍籬多、工地沒動靜 議員諷「十月圍城」

新竹市近年大小工程建設不少，不時可見圍起寫有「建設風起、進步新竹」的白色施工圍籬。時代力量市議員蔡惠婷今天在議會質詢秀出多張照片說，包括文化局圖書館拆掉2年圍起沒動靜、市立新竹幼兒園1年半封閉「草比人高」，猶如「十月圍城」。

蔡惠婷說，新竹市不少工程搭起圍籬後，不是工期太久就是毫無動靜，像是三民公園、取水口公園，都圍起來1、2年沒動靜，東門圓環、十八尖山、東勢公園也可見白色施工圍籬，還有新竹市文化局圖書館2年多前拆掉後圍起圍籬，現場仍是空地一片。

「民眾都不了解為何那麼早拆？」蔡惠婷說，新竹市文化局圖書館早在2020年3月停止借閱服務，同年5月拆除迄今還沒實際施作重建，民眾都不能理解2年半了沒進度。

不僅如此，新竹市立新竹幼兒園因老舊要拆除重建，蔡惠婷也發現，市府去年4月23日風光舉辦「新竹幼兒園百年重生」記者會，說明幼兒園將拆除重建，並將在2023年重生，師生暫時遷往其他幼兒園上課，但同樣1年半過去了，幼兒園現址仍原封不動。

蔡惠婷播放多張新竹幼兒園現地照片，教室房舍都完全沒拆，也因荒棄許久雜草叢生，她強調「老師家長看了都反映拆除沒進度，當初為何那麼快要我們搬走？」現在小朋友得擠在別的園所上課，活動空間不夠，對幼兒園孩童的身心發展都有影響。

蔡惠婷直言，新竹市工程建設銜接期程問題不少，城市裡充斥大小工程圍籬，不僅影響市民權益、減少休憩空間、犧牲用路安全，尤其「未發包就說要先拆除」的假工程狀況，更讓市民對建設的觀感打折扣，她要求市府檢討改進，應做好妥善規畫安排。

市府工務處長葉時青說明，近年工程延宕主因疫情衝擊，新竹市立新竹幼兒園新建工程發包今年6月第2次流標，分析是因缺工缺料，廠商不太敢出手，已經將工期、價格提高增加誘因，預計10月底、11月初會開標，希望盡速完成發包、拆除新建。

另，新竹市圖書館總館暨停車場興建工程已經著手樹木盤點、移植及工務所建置、管線遷移等前置作業，市府預計10月中圍設工程圍籬，工期1090天，預計2025年完工。