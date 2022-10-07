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桃園街頭藝術嘉年華下周六登場 競賽、市集一次滿足

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2022桃園街頭藝術嘉年華將於15日下周六下午2時至6時登場，也將選出2022桃園最具特色的街頭藝人，當天還會有市集及美食攤位。圖／桃市府文化局提供
2022桃園街頭藝術嘉年華將於15日下周六下午2時至6時登場，也將選出2022桃園最具特色的街頭藝人，當天還會有市集及美食攤位。圖／桃市府文化局提供

2022桃園街頭藝術嘉年華將於15日下周六下午2時至6時，於光明公園及老街溪河岸步道熱鬧登場，今年活動有互動展演舞台，將選出2022桃園最具特色的街頭藝人，更擴大讓北北基的優秀人才也能參與，將有25組於當天相互競爭，前3明將獲獎今及獎盃。

由桃市府文化局與中壢區公所聯合舉辦的2022桃園街頭藝術嘉年華今舉行會，今年活動包含在光明公園的主舞台競賽及老街溪河岸步道的街區互動展演舞台，主舞台將有從北北基桃等地的116組街頭藝人中，選出的25組人馬，於當天競賽決選出前3名，將分別頒發禮券5萬元、3萬元、2萬元及獎座1座。

而活動也規畫的互動展演舞台，以「回到街頭」作為發想，讓觀眾可以近距離與街頭藝人互動，用打賞及投票來支持街頭藝人，也可以在加油打氣牆寫下對街頭藝人想說的話。

文化局表示，這次除了競賽還會安排精彩的表演秀包含知名的十鼓擊樂團、世界級專業溜溜球扯鈴團虎劇團、足上舞伶楊立微、世界級小丑杜偉誠，還有花式調酒師及中國笛等演出，現場也設有文創市集、美食攤位，歡迎民眾前往參與。

2022桃園街頭藝術嘉年華將於15日下周六下午2時至6時於光明公園及老街溪河岸步道熱鬧登場。圖／桃市府文化局提供
2022桃園街頭藝術嘉年華將於15日下周六下午2時至6時於光明公園及老街溪河岸步道熱鬧登場。圖／桃市府文化局提供

街頭藝人 文化局

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