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選戰玩創意爭親子票 變形金剛大黃蜂變身吸睛助選員
變形金剛大黃蜂成最佳助選員？新竹縣竹北市選區競爭激烈，參選人絞盡腦汁靠創意爭取曝光；民進黨議員參選人張珈源，打造特色競選行動車，在車內設置爆米花機與飲品機，每每停靠竹北公園綠地就受到孩子們的歡迎，也找來民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方，搭配變形金剛大黃蜂一起出任務，用創意吸睛爭取親子票。
鄭朝方說，今年選舉很激烈，要能搶在第一時間接觸人群，讓大家認識，也讓參選人認識民眾非常重要。因此籌備競選總部期間，就常與深耕在地的張珈源交流家戶拜訪策略和文宣小物設計，不管是行動車還是文宣小物，都是想透過美學設計的優化、創意的視覺、行動，讓大家能夠親近我們想傳達的新政治美學。
張珈源議員說，這次爭取議員連任，除了用扎實的成績和服務爭取民眾認同，也做很多文宣小物，來增加能見度；其中最受歡迎的就是環保購物袋，防水、耐重且耐用。另外，考量疫情實用性，也貼心提供酒精筆、面紙隨身包、剔牙棒等文宣品。
張珈源說，竹北外來人口多，加上現代家庭社群對參選人的政見宣傳相對冷漠，所以藉由競選行動車和民眾輕鬆互動，像是在現場分享爆米花，或是特定活動日還有變形金剛大黃蜂機器人同台，創造機會讓鄉親知道我們的政見訴求，也能認識朋友，爭取更多支持。
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