拚選舉罔顧幼兒健康？萬美玲：市長要為打錯疫苗道歉

桃園市發生118名未足3歲幼兒錯打流感疫苗，立法委員萬美玲和市議員梁為超、詹江村、徐玉樹、朱珍瑤今天上午開記者會，強調這不只是嚴重疏失要究責，市長鄭文燦和衛生局長王文彥也要為源頭配送疫苗，未善盡把關責任公開道歉。

5人並呼籲鄭文燦趕快回到市政崗位，做好市政工作，不要只顧輔選鄭運鵬，造成市政出現嚴重的錯誤。誤打苗發生在市政府食安嘉年華活動現場，怎麼會把醫護人員需要不受干擾的接種站，專注打疫苗任務，和熱鬧的活動放在一起，市府聲稱4天嘉年華活動合計有26萬人次，鄭文燦市長參加食安嘉年華還帶著鄭運鵬，簡直把市政府的活動當成選舉造勢會場。

市政府新聞處長詹賀舜說，鄭文燦市長在市政上全心投入，不管地方視察、開工、活動或專案會議，行程滿檔，了解市民的需求，全年無休，這是桃園市民都知道的事情。此外。食安嘉年華是衛生局年度活動，並非選舉造勢，各級候選人參與活動實屬正常，請議員不要過度解讀。

萬美玲上午和4位議員在張善政北區競選總部召開記者會，強烈要求桃園市政府不要為了拚選舉，罔顧幼兒健康。

詹江村指出，衛生局之前發送嘉年華傳單時，就已經說明現場有流感疫苗接種站，北榮桃園分院也調派醫護犧牲假日支援，活動現場也鼓勵符合第一波接種資格者踴躍打疫苗，包括6個月以上幼兒。但是衛生局在源頭配送兒童疫苗時，只提供醫院國光流感疫苗，這種疫苗限3歲以上接種，卻有118位幼兒誤打，未來有沒有後遺症，會不會慢慢出現影響，衛生局要積極追蹤，鄭文燦也要回歸市政，不該把精神都放在選舉上。

萬美玲表示，全球爆發COVID-19疫情以來，醫護都很辛苦，市政府拿食安嘉年華當政績，現場還設置疫苗接種站，有莫德納和流感疫苗，明明知道6個月以上未滿3歲的幼兒也可以接種流感，而且不能打國光疫苗，配給北榮桃園分院的幼兒流感疫苗，卻只有國光疫苗，簡直荒腔走板，鄭文燦市長在做什麼？是拚選舉拼到忘了孩子的健康？

萬美玲不諱言北榮桃園分院也沒有做好雙重確認，否則就能發現衛生局的錯誤，但醫護人員很辛苦，衛生局不該只讓醫護人員承擔這樣的風險，到現在衛生局沒人出來道歉。

萬美玲和4位議員要求鄭文燦、衛生局長王文彥道歉，並保證絕對不會再發生，118名小朋友要追蹤是否有後遺症，衛生局應該要有相關說明。

梁為超指出，衛生局主辦的食安嘉年華，鄭文燦還帶著鄭運鵬參加，分明是造勢活動，還和接種疫苗混在一起，兩天天接種就超過1000人，有一百多個小孩被誤打，這種把熱鬧的造勢活動，跟打疫苗醫療行為擺在一起，接種站怎麼不會受干擾？也等於拉高打疫苗的風險，鄭文燦市長要負責。