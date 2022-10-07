不用再席地而坐等車 竹縣五峰增設農倉前、茅埔2候車亭

一群學生三五成群坐在地上等公車，這樣的情景天天在新竹縣五峰鄉上演，由於當地位處山區部落，對外交通仰賴公車運輸，但五峰國中、國小學生經常搭乘的「農倉前」、「茅埔」站卻沒有候車亭，時常飽受風吹日曬雨淋之苦，經縣府、民代歷經7個月積極爭取，9月底已順利完成工程發包，預計明年1月中，2座候車亭將可完工啟用。

新竹縣議員張益生表示，今年2月間至部落探訪，卻看到一群學生蹲坐在地上等公車，感到於心不忍，起心動念要幫山區民眾爭設候車亭，他也到個人臉書PO文分享實況，引來社會各界以及交通部公路總局關注。

五峰鄉主要聯外道路122縣道，是通往清泉、竹東要道，也是台68線的替代道路；由於沿途只有4個候車亭，導致民眾候車時十分不便。新竹縣長楊文科得知後，特請交通旅遊處與相關單位進行會勘，確認路線與停等需求，規畫在候車熱點「農倉前」、「茅埔」兩站點新建置候車亭，並協助鄉公所向公路總局爭取經費。

竹縣議員張益生及原民處也居中協調，順利取得相關土地所有權人之土地使用同意書，後續加速進行相關設計規畫作業，9月底順利完成工程發包作業，預計10月中開工，明年1月中完工。