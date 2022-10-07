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不用再席地而坐等車 竹縣五峰增設農倉前、茅埔2候車亭

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣五峰確定增設農倉前、茅埔2候車亭，山區學生聞訊後十分開心。圖／張益生提供
竹縣五峰確定增設農倉前、茅埔2候車亭，山區學生聞訊後十分開心。圖／張益生提供

一群學生三五成群坐在地上等公車，這樣的情景天天在新竹縣五峰鄉上演，由於當地位處山區部落，對外交通仰賴公車運輸，但五峰國中、國小學生經常搭乘的「農倉前」、「茅埔」站卻沒有候車亭，時常飽受風吹日曬雨淋之苦，經縣府、民代歷經7個月積極爭取，9月底已順利完成工程發包，預計明年1月中，2座候車亭將可完工啟用。

新竹縣議員張益生表示，今年2月間至部落探訪，卻看到一群學生蹲坐在地上等公車，感到於心不忍，起心動念要幫山區民眾爭設候車亭，他也到個人臉書PO文分享實況，引來社會各界以及交通部公路總局關注。

五峰鄉主要聯外道路122縣道，是通往清泉、竹東要道，也是台68線的替代道路；由於沿途只有4個候車亭，導致民眾候車時十分不便。新竹縣長楊文科得知後，特請交通旅遊處與相關單位進行會勘，確認路線與停等需求，規畫在候車熱點「農倉前」、「茅埔」兩站點新建置候車亭，並協助鄉公所向公路總局爭取經費。

竹縣議員張益生及原民處也居中協調，順利取得相關土地所有權人之土地使用同意書，後續加速進行相關設計規畫作業，9月底順利完成工程發包作業，預計10月中開工，明年1月中完工。

縣府交通旅遊處表示，新設「農倉前」站、「茅埔」站站兩處候車亭，總工程與規畫由縣府投入近100萬元經費，工期90個日曆天，明年1月完工啟用後，將作為公路客運5629、5630兩路公車及鄉公所愛心巴士候車點，也讓五峰國中、小學童通學更便利。

竹縣五峰確定增設農倉前、茅埔2候車亭，山區學生聞訊後十分開心。圖／張益生提供
竹縣五峰確定增設農倉前、茅埔2候車亭，山區學生聞訊後十分開心。圖／張益生提供
新竹縣五峰國中、國小學生經常搭乘的「農倉前」、「茅埔」站沒有候車亭，學生三五成群坐在地上等公車情景天天上演。圖／張益生提供
新竹縣五峰國中、國小學生經常搭乘的「農倉前」、「茅埔」站沒有候車亭，學生三五成群坐在地上等公車情景天天上演。圖／張益生提供
縣府交通旅遊處與相關單位進行會勘，規畫在五峰鄉122縣道上候車熱點「農倉前」、「茅埔」，新建兩站候車亭。圖／縣府提供
縣府交通旅遊處與相關單位進行會勘，規畫在五峰鄉122縣道上候車熱點「農倉前」、「茅埔」，新建兩站候車亭。圖／縣府提供
五峰增設兩處候車亭 ，讓五峰學童、民眾搭車更舒適安心，圖為示意圖。圖／縣府提供
五峰增設兩處候車亭 ，讓五峰學童、民眾搭車更舒適安心，圖為示意圖。圖／縣府提供

公車 新竹 議員

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