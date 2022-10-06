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「阿婆有託夢」 苗栗18歲中度身障男承諾堅強

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府社會處今天到造橋鄉發送慰問金，18歲中度身心障礙黃姓男子的堅強，在場的議員廖秀紅（右二）等人眼眶泛紅。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府社會處今天到造橋鄉發送慰問金，18歲中度身心障礙黃姓男子的堅強，在場的議員廖秀紅（右二）等人眼眶泛紅。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府社會處今天到造橋鄉發送慰問金，18歲中度身心障礙黃姓男子提及剛過世的阿婆有託夢，他承諾會堅強，照顧阿公，在場的議員廖秀紅、社會處社會救助及社工科長邱苹榛等人，感動眼眶泛紅。

黃男與大他2歲的姊姊，14年前由祖父、祖母監護，祖孫感情非常好，60歲的祖母是是極重度多重障礙，長年臥病在床，今年9月30日病故，姑姑協助處理後事，社會處今天發送慰問金，廖秀紅等人也到場關心。

黃男今年從特殊教育學校畢業，隨即在加油站打工賺錢，他向廖秀紅等人提及祖母有託夢給他，告訴他要堅強，也要照顧阿公，他有答應祖母，一定會堅強，現在阿公會載他至加油站，他賺的錢都有拿給阿公幫忙家用。

廖秀紅、邱苹榛等人都對黃男不向惡劣環境低頭的精神感動，邱苹榛說，黃家靠69歲的祖父中老津貼、黃男身障津貼，及低收入戶補助等政府補助過活，今年初黃男就讀大學2年級的姊姊滿20歲，社會處啟動個案評估，沒有剔除低收入戶資格，繼續幫助弱勢黃男一家人。

加油站 低收入戶 議員

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