復興橋換裝變身新打卡景點 每晚6點光雕演出吸睛特色

桃園市長鄭文燦今天下午至復興區主持復興橋除鏽塗裝改善完成啟用典禮，復興橋整座換裝為「知更鳥蛋藍色」與山、水環境融和，鄭文燦表示，該橋不具交通功能，市府斥資2千元轉型為文化主題特色的觀光橋樑，走人不走車，成為觀光打卡新景點。

復興橋位於台七線北橫羅浮公路，早期是一座簡單的拉號鐵線橋， 2002年縣府在上游羅浮橋興建完成，該橋變身為觀光橋樑，多年來鏽蝕塗裝脫落，失去往日光彩，市府今年斥資2千萬元，從除鏽塗裝、橋底鏽蝕補強到橋身變裝、燈光安裝及橋面板鋪更新整體改造完成，立即吸引高空彈跳網友及情侶打卡。

鄭文燦表示，復興橋位在羅浮公路起點，早期是羅馬線聯外到羅浮的重要橋樑，2002年羅浮橋啟用後，該橋不再具交通功能，市府斥資將橋樑整體除繡塗裝改善，採知更鳥的「蒂芬妮藍」色彩與環境相容，具泰雅特色護欄，成為復興區文化主題特色的觀光橋樑，走人不走車，橋樑增加燈具光雕，每天晚上6到10時光雕演出燈光變化，讓復興橋很有特色。