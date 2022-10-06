中壢運動中心會勘一句話爆衝突 桃議員要求公開紀錄

藍營民代昨晚在臉書PO出中壢國民運動中心地下室積水，桃市府體育局長莊佳佳昨也說明是7月降雨導致，已排除問題，不過市議員詹江村PO出今年4月5樓天花板也有漏水情形，今在桃園市議會臨時動議決議下午會勘，不過莊佳佳未現身，現場險爆衝突；議員要求體育局公開所有維修紀錄。

市議員詹江村、舒翠玲、梁為超及謝美英下午都到場關心，拿出地下室積水照，及今年4月管理單位行文體育局表示，運動中心B梯與C梯牆面及5樓天花板有不明原因漏水，且造成羽球場木質地板凸起公文，要求體育局公開所有維修紀錄。

不過體育局長莊佳佳未現身，也讓詹江村及舒翠玲質疑，體育局長為何不用到現場，面對議員詢問，科長竟回「你是參選人都讓你講」，讓詹江村爆氣怒斥「今天是會勘而非選舉場合」，謝美英也在中間緩頰，事後科長也向議員們道歉。

舒翠玲氣憤表示，2018年啟用花了6億多元興建，卻因為地震、颱風等問題就出現缺失，難道建築物這麼不堪一擊，體育局不要模糊焦點企圖混淆視聽，要追究工程品質出了什麼問題，而非追究何時發生，不要掩蓋事實真相；梁為超指出，針對桃園運動中心接連出包，體育局長態度差，昨天到今天都不接電話，面對議員質疑在臉書及網紅四叉貓在網路散布流言，今天提供的照片都是事實，體育局用這樣方式來面對議員問政，不清楚體育局的態度為何。

謝美英也說，要求市府將過去淹水、積水及地面隆起這些問題，及所有維修的時間點及狀況都給予資料，用理性的訴求來追蹤、掌握，讓民眾有安全環境運動。

體育局回應，他們主要營運管理，不過會定期檢查改善有缺失處，加上有工程都仍在保固期間有保固，目前都還在維修當中，中壢國民運動中心啟用4年，台灣是有地震颱風的地方，有些建材可能會有耗損，因此發現問題就趕快去解決，目前羽球館天花板漏水導致地板隆起不影響民眾使用，因天花板的避雷針基座有螺絲至天花板不密合，新工處正追蹤將待下次強降雨後，確定已無漏水情形，再將地板改善。