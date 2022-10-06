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環保團體批桃園五酒桶山工程避環評 市府：無須環評

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保團體到市政府抗議五酒桶山公園施工規避環評。記者鄭國樑／攝影
環保團體到市政府抗議五酒桶山公園施工規避環評。記者鄭國樑／攝影

桃園海岸生態保育協會等13個環保團體今天上午到桃園市政府門口陳情，指出市政府為了開發蘆竹區五酒桶山為公園，變更包括道路用地合計23.45公頃保護區，而且分兩期開發，涉嫌規避環評面積門檻帶頭違法。

環保團體指出，環保署依據環境影響評估法訂定「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，明確指出都市計畫土地5公頃，非都市計畫土地10公頃以上都必須經過環評，市政府把五酒桶山開發案分兩期，第1期約7公頃，現在第2期13多公頃卻認為不需要環評，所以說明顯違法。

工務局副局長陳智仁代表市政府接下陳情書，現場沒明確說明為什麼五酒桶山開發案不需要環評，只表示即使沒有規定要環評，還是會以高標準和生態保育概念把公園做好，兼顧低碳、生態教育。環保團體認為說明避重就輕，更表不滿。

工務局後來發新聞稿補充，陳智仁表示，五酒桶山公園為「變更林口特定區計畫(部分保護區為公園及道路用地)」，103年5月1日公告實施，以「生態公園」為整體規畫理念，原本也開15公尺寬的都市計畫道路，為減輕對自然環境影響，先開寬3公尺生態步道，並以手作步道施工1.4公里，降低對山林的干擾，步道兩側做緩衝綠帶及水土保持，設計棧道型式架設，避免破壞現有植被，今年已完工；步道雖可承載車輛通行，但只有緊急情況才會開放救護車輛進入。

陳智仁澄清，五酒桶山生態公園無大規模土方開挖，已經環保局認定免實施環境影響評估。且依據「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，「公園」非屬認定標準第3條至第31條及環境影響評估法第5條所稱對環境有不良影響之虞之開發行為。

環評 都市計畫 桃園

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