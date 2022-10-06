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新庄子非營利幼兒園開工 竹縣首間由公所規畫設計

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新庄子非營利幼兒園是新竹縣第一個由公所規畫設計的非營利幼兒園。圖／縣府提供
新庄子非營利幼兒園是新竹縣第一個由公所規畫設計的非營利幼兒園。圖／縣府提供

新竹縣首間由鄉鎮市公所自行規畫設計的新豐鄉新庄子非營利幼兒園，今天正式開工；獲中央核定總經費7千萬元，由中央補助5950萬元，公所自籌1050萬元興建，工期約360天，預計明年底完工，力拚2024年招生。

新豐鄉公所代理鄉長徐元雄說，新豐人口持續成長，幼兒教育需求增加，公所積極爭取預算，新庄子非營利幼兒園是新竹縣第一個由公所規畫設計的非營利幼兒園，歷經疫情影響缺料、缺工及2次報中央重新追加經費後，最後獲中央核定總經費7千萬元，中央補助5950萬元，其餘1050萬元由公所自籌。

新庄子非營利幼兒園外觀設計以客家單身手（橫屋）轉化，為整體構成建築空間，利用深開窗型式阻隔東西曬，同時打造兒童遊戲場域，串聯開放活動，希望幼兒園不只是遊戲場、學校，更是小孩成長的場所，以簡潔留白取代豐富填滿；外牆色彩則參考客家花布元素，給予幼兒豐富的顏色感受。

縣府教育局表示，新庄子非營利幼兒園為2層樓建築，總樓地板面積約407坪，規畫室內活動室4間、室內遊戲室1間、辦公室兼健康中心、教保準備室、盥洗室、廚房及160坪室外遊戲空間；預計招收4班共106名幼兒，2歲至3歲幼兒1班16人、3歲至入國民小學前幼兒3班90人。

縣府教育局說，目前規畫設置的4所非營利幼兒園，總建設經費約4億4千萬元，除竹北文小十非營利幼兒園、新豐鄉新庄子非營利幼兒園，還有湖口文小非營利幼兒園、竹北博愛國小非營利幼兒園也都獲得中央核定，將陸續完成招標，盼盡速動土。目前縣內有6所非營利幼兒園，全縣公共化教保服務供應量已達44%。

教育局說明，配合0至6歲國家一起養政策，今年8月1日起，就讀非營利幼兒園就學費用再降低，第一胎每月繳交不超過2000元、第二胎不超過1000元，第三胎以上免費，且低/中低收子女，以及身心障礙者也都享免費。

新竹縣首間由鄉鎮市公所自行規畫設計的新豐鄉新庄子非營利幼兒園，今天正式開工。圖／縣府提供
新竹縣首間由鄉鎮市公所自行規畫設計的新豐鄉新庄子非營利幼兒園，今天正式開工。圖／縣府提供
竹縣新庄子非營利幼兒園外觀模型圖。圖／縣府提供
竹縣新庄子非營利幼兒園外觀模型圖。圖／縣府提供
新竹縣首間由鄉鎮市公所自行規畫設計的新豐鄉新庄子非營利幼兒園今天開工，預計明年底完工，力拚2024年招生。圖／縣府提供
新竹縣首間由鄉鎮市公所自行規畫設計的新豐鄉新庄子非營利幼兒園今天開工，預計明年底完工，力拚2024年招生。圖／縣府提供

幼兒園 教育局

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