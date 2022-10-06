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桃園118名未足3歲幼童打錯流感疫苗 衛生局緊急追踪

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府10月1、2日利用巨蛋辦大型活動鼓勵打疫苗，結果有118位幼兒打錯流感疫苗。圖／桃園市衛生局提供
桃園市政府10月1、2日利用巨蛋辦大型活動鼓勵打疫苗，結果有118位幼兒打錯流感疫苗。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局今天下午緊急聲明，10月1日至2日在巨蛋體育館提供流感疫苗、莫德納疫苗接種服務，結果有118名幼兒接種流感疫苗的時候，誤打國光疫苗，國光流感疫苗並未列為3歲以下幼兒的疫苗。

衛生局表示，已經掌握所有資料兩日共計接種118名幼兒。依據疾病管制署官網資料，如果接種非適用年齡的流感疫苗，今年不必再重複補接種流感疫苗。

對這次種異常事件，衛生局與負責接種的台北榮總桃園分院已經主動關心118名幼兒，全數啟動追蹤關懷機制，後續家屬有疑義可撥打0919961996，分院也開設綠色通道，若孩子有身體不適情形，家長可以立刻帶到桃園分院接受免費檢查，衛生局及桃園分院將持續關心寶貝健康。

衛生局強調，第一時間也成立調查小組，釐清本事件誤打疏失之原因，後續依相關法規調查處分。

衛生局說明，3歲以下幼兒有專用的進口疫苗，醫院這次只領到國光疫苗，卻未注意不適用3歲以下幼兒。另外，兩天會有118位幼兒踴躍打疫苗，主因是這兩天巨蛋體育館辦大型活動，吸引家長帶孩子參觀，加上事前宣導鼓勵踴躍打疫苗，才會有這麼多幼兒接種，目前沒有其他醫療院所發生誤打流感疫苗的情形。

流感疫苗 衛生局 桃園

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