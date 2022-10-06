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2千人參賽 全國中等學校跆拳道錦標賽今起6天竹縣登場
全國中等學校跆拳道錦標賽，今天上午在新竹縣體育館開幕，由海軍陸戰隊莒拳隊殺聲震天的精彩表演，為為期6天的賽事揭開序幕，賽事項目包含品勢比賽、國中組對打比賽，以及高中組對打比賽，共有超過2000名選手與教練參賽。
開幕典禮上，新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、中華中小學跆拳道聯合總會長林德昭、新竹縣體育會跆拳道委員會主任委員劉貴雄等多名來賓均出席與會。
楊文科說，新竹縣從前縣長邱鏡淳在任就力推動跆拳道，新竹縣學子在今年全中運摘下59面金牌，其中跆拳道項目拿下1金2銀3銅，成果豐碩。這次全國中等學校跆拳道錦標賽以及明全中運跆拳道項目，都在新竹縣體育館舉行，參賽選手等於提前熟悉明年比賽場地，可望藉此提升奪牌實力。
縣府教育局指出，錦標賽在5日、6日舉行品勢比賽，7日、8日舉辦國中組對打比賽，9日、10日舉辦高中組對打比賽，共有2000多名選手、教練參賽，競爭精彩可期。
楊文科表示，去年與中華中小學跆拳道聯合總會一起舉辦「109學年度全國中等學校跆拳道錦標賽」，參賽人數呈現近倍數成長；就任以來相當重視體育發展，一方面整修增建運動場館，另一方面也積極培育優秀選手，落實體育運動紮根，同時積極爭取辦理各項大型賽事。
縣府表示，本次賽會將遵守政府防疫相關規定，所有參賽選手得簽自主健康聲明書，且會場內除比賽之外，需隨時配戴口罩。此外，賽會開放觀眾入場參觀，並規畫單一出入口，配合政府防疫措施需全程配戴口罩。民眾也可以透過網路直播，10月6日、7日可在「體育署動滋YT」和「博斯無限二台」觀看現場賽事。
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