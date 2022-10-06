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不滿珍珠軟爛投訴反遭店家嗆聲 竹科工程師怒查論文佐證結局曝光

聯合報／ 記者巫鴻瑋王淑君／新竹即時報導
珍珠奶茶珍珠軟爛氣炸竹科工程師，憤而拿出不懈精神追究到底，圖為飲料示意圖。圖／本報系資料照
珍珠奶茶珍珠軟爛氣炸竹科工程師，憤而拿出不懈精神追究到底，圖為飲料示意圖。圖／本報系資料照

新竹一名高級工程師日前到竹北某連鎖茶飲店購買珍珠奶茶，卻不滿珍珠軟爛而向店家反映，沒想到反遭店家嗆聲，氣得他向消保官投訴，甚至查找論文佐證珍珠有問題，最後經消保官調解要求店家「賠3杯飲料」才化解糾紛。

新竹縣消保官靳邦忠表示，經與衛生局聯合調查，對於消費者指稱珍珠軟爛的情況，店家在標示上確實未盡明確，因此縣府將加強監督業者產品標示及食品衛生管理。

據了解，該名有留美背景的高級工程師日前到竹北嘉興路上某新竹連鎖茶飲店購買了一杯60元的珍珠奶茶，才剛喝了一口就驚覺珍珠軟爛，更描述「每一顆珍珠都是破裂的，根本不像一般大眾普世認定的標準珍珠、沒有Q彈口感」。

該工程師懷疑店家拿隔夜珍珠來魚目混珠，立刻就打電話到飲料店投訴，沒想到店家僅留下他的電話後便無下文，氣得該名工程師從園區下班後直接衝到店家理論。

工程師指控，他到飲料店討要說法時，竟遭店家嗆聲「我們家的珍珠就是偏軟爛，那是你自己口感問題，我們珍珠沒有問題，我們也不會退費，你以後大可以不用來我們的店裡消費」氣得工程師差點血壓飆升。

工程師不滿認為，既然他作為消費者已經付了錢，產品出了問題，自然要得到合理解釋，為何店家不僅不解釋、退費，還要踐踏他作為消費者的尊嚴，怒批「難道消費者連提問的權利都沒有嗎？」憤而查找相關食品研究論文，試圖證明珍珠品質有問題。

不過業者也向消保官大聲喊冤「食材都是由中央廚房統一配送，產品控管都有一定的程序，我們家的珍珠確實比市面其他商家鬆軟，這是我們的特色」並稱對於該名消費者的「不當指控」深感困擾。

可是工程師主張「既然標榜珍珠奶茶，珍珠就必須有Q彈感，如此軟爛就不該叫珍珠奶茶」更嚴正表示「我要的不是賠償，是店家廣告標示不實、應該檢討」。

對此，新竹縣衛生局食藥科表示，目前並無任何法規要求針對粉圓硬軟作標示，而且軟爛與否涉及個人主觀判斷，主管機關也無從介入，現階段針對是否為過期貨品已加強稽查。

雙方爭執不下，最後經由消保官靳邦忠發話，要求店家3天內補償消費者3杯同等值產品、好言勸慰消費者「你也算是個高級知識分子，花一個月的時間這樣爭取值得嗎」要雙方各退一步才終於化解糾紛。

不過消保官也指出，新竹的消費者權益意識很強，尤其名車、不動產交易糾紛時有發生，也常有小糾紛便大動作投訴、興訟，讓機關案件堆積如山，他盼所有糾紛都能經由調解順利落幕，讓當事雙方「回去好好工作、過日子」。

珍珠奶茶 消保官 新竹

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