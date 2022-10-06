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新竹大車站計畫經費從65億元增至104億元 竹市府這麼說

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹大車站計畫將打造少見的跨站式平台，串連前後站。聯合報系資料照
新竹大車站計畫將打造少見的跨站式平台，串連前後站。聯合報系資料照

行政院核定的前瞻基礎建設計畫「新竹大車站」計畫經費從65億元激增至104億元，引起民代關注。市府都發處長許志瑞今在議會答詢，該案正值綜合規畫階段，近月與鐵道局、台鐵局討論，因近年缺工缺料成本上漲、加上為有別於高架、地下化的跨站平台設施，審慎評估後重新計算，經費調增為104億元。

時代力量議員林彥甫日前質疑，新竹大車站計畫經費瞬間暴增39億元，且市府大送容積給台鐵，將原有的鐵道用地變更成車站專用區，其中不超過50%的樓地板面積還可以做住宅使用。他認為新闢大型商業空間只會打擊既有商圈，無法「縫合」前後站。

民進黨議員李妍慧今天質詢，則肯定新竹大車站計畫攸關舊城區翻轉與商圈振興，是以大眾運輸導向發展，提高場站周邊土地使用強度提升，應該盡速推動。並請市府說明經費增加原因？市府與中央經費分攤比例情形？也追問大車站計畫相關用地取得？

許志瑞說，先前進行新竹大車站計畫可行性研究，初步評估總經費65億元，當時時間點約為2、3年前，現已經進入綜合規畫階段，正由交通部召開會議審查中；近月跟台鐵局、鐵道局密切討論，因應市場物價成本上漲、參考其他縣市軌道經驗調整經費。

許進一步說明，包含市場缺工缺料、通貨膨脹等因素增加必要成本，加上此案工法設計有別於其他立體化工程，相關單位針對工法、成本經過審慎評估，目前工程經費評估104億元；依鐵路立體化審查作業標準，由市府負擔20億元、中央補助近84億元。

針對用地取得部分，許志瑞表示，台鐵局土地原本是採有償取得，但綜合規畫階段討論認為可以透過都市計畫變更，將鐵路用地變更為車站專用區，一方面滿足台鐵營運需求，同時市府可爭取最大化公益空間，等於能無償取得台鐵土地，做更多元利用。

李妍慧認為，新竹大車站計畫對城市發展很重要，希望市府盡快來推動，避免再拖下去總預算又會增加，也希望中央補助盡快入袋，並肯定透過都計手段獲取最佳利益。

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