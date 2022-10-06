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投資30億打造五星級渡假旅館 泰安溫泉區汶水湯元動土

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉的汶水湯元渡假旅館今天動土，縣長徐耀昌等人受邀參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉的汶水湯元渡假旅館今天動土，縣長徐耀昌等人受邀參加。記者胡蓬生／攝影

業者計畫投資超過25億元在苗栗縣泰安鄉打造的五星級汶水湯元渡假旅館，全案歷經多年申請程序及通過審核後，今天上午動土，這項開發計畫面積約5公頃，將設置旅館、文化體驗區、藝文空間及親子樓等，總樓地板面積近600坪，預計於2026年下半年投入營運。

苗栗縣長徐耀昌8年前上任時就揭示，將爭取企業家在泰安溫泉區打造五星級溫泉飯店，發展苗栗縣的優質觀光，全案並由縣府列為重大計畫列管；上午的動土儀式，徐耀昌及縣府團隊、泰安鄉地方各界多人受邀出席，並由泰雅族頭目、耆老進行祈福儀式。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，泰安是苗栗縣面積最大的鄉鎮，物產豐饒並保有許多自然景觀資源，文化上更融合泰雅、客家兩大族群，觀光遊憩產業發展極具潛力。縣府藉由泰安溫泉旅館招商，並透過交通網絡連結南庄、三義慢城風貌及三灣、卓蘭等周邊鄉鎮產業特色，盼打造「溫泉及地方產業觀光走廊」，提升觀光動能及品質、深化觀光產業，展現產業創新亮點。

縣府指出，汶水湯元旅館2020年6月17日獲苗栗縣文化觀光局核准興辦事業計畫後，歷經2年環評及開發計畫審議，縣府以重大計畫列管並協助推動，今年8月5日全案核發開發許可，未來投入營運後，除可增加就業機會，更可串聯周邊景點，提升泰安鄉整體觀光效能。

汶水湯元開發公司副總經理吳奕德表示，渡假旅開發案占地面積約5.1公頃，實際開發範圍約2公頃，將營造一處自然療育及農遊的平台，並將泰安溫泉推向全世界，第一期將投入25億元興建103間客房，第二期再投人6億元興建18間家庭式Villa，工程將在明年春展開，2025年完工，並於2026年第三季營運。

苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假旅館今天動土，縣長徐耀昌及地方人士受邀參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假旅館今天動土，縣長徐耀昌及地方人士受邀參加。記者胡蓬生／攝影
汶水湯元渡假旅館示意圖。圖／業者提供
汶水湯元渡假旅館示意圖。圖／業者提供
位於苗栗縣泰安鄉的汶水湯元渡假旅館今天動土，泰雅族頭目、耆老進行祈福儀式。記者胡蓬生／攝影
位於苗栗縣泰安鄉的汶水湯元渡假旅館今天動土，泰雅族頭目、耆老進行祈福儀式。記者胡蓬生／攝影

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